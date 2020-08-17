Арбитры матча "Спартака" с "Сочи" отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.

"Арбитры успешно прошли проверку на полиграфе по итогам этой игры. Хочу поблагодарить их за сотрудничество. Несмотря на это, мы приняли решение отстранить Василия Казарцева от судейства на неопределенное время", - приводит слова Алаева sports.ru.

Напомним: в том матче Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота "Спартака", из-за которых москвичи упустили победу. Они вели 2:0, но "Сочи" забил два гола с "точки" усилиями Дмитрия Полоза и Кристиана Нобоа. После той встречи владелец "красно-белых" Леонид Федун пригрозил снять команду с чемпионата.