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17.08.2020 10:00
Рубрика: Культура

Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 17 по 23 августа

Текст: Сусанна Альперина
Одна из самых громких премьер недели - новый сериал Константина Богомолова "Хороший человек", она состоится 20 августа на сервисе Start. "РГ" несколько раз писала о нем. Вторая громкая сериальная премьера - "Страна Лавкрафта" на "Амедиатеке". Жанр тот же - социальный хоррор. Документальный проект "Баухаус - новая эра" - участник основного конкурса международного фестиваля сериалов, фильм "Маленькие женщины", фигурирующий в оскаровских списках, новый мультсериал "Приключения Паддингтона", короткометражные фильмы фестиваля "Короче", а также специальные программы к юбилеям Олега Табакова и Русского Географического общества. Это и многое другое - на грядущей неделе. Напомним, что также на платформе nonfiction можно смотреть программу Первого Международного фестиваля дебютного кино в Новой Голландии. Он проходит с 14 по 28 августа.

Памяти Олега Табакова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Валерий Тодоровский: Как правильно смотреть, понимать и снимать сериалы

Премьера документального фильма "Олег Табаков. Все, что останется после тебя" - к 85-летию со дня рождения актера, режиссера и педагога - на Первом канале. В нем принимают участие: Марина Зудина - актриса, вдова Олега Табакова; Антон и Павел Табаковы - сыновья, Мария - дочь. А также - Михаил Швыдкой, актеры и режиссеры, многие из которых - ученики Олега Павловича: Авангард Леонтьев, Андрей Смоляков, Сергей Безруков, Владимир Машков, Ирина Апексимова, Анна Чиповская, Игорь Золотовицкий, Евгений Миронов, Яна Сексте, Константин Хабенский и другие. На "России К" к дате авторская программа Анатолия Смелянского "В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах", художественный фильм "Красавец-мужчина" и спектакли "Юбилей ювелира", "Последняя жертва", "Кабала святош", "Амадей" и "Любовные письма".

Первый канал, 22 августа, 10.15

Исследователи в пути

18 августа исполнится 175 лет с момента основания Русского географического общества. Это самая старая ныне действующая общественная организация России. А в мире старше РГО только Французское, Берлинское и Королевское географические общества. Сегодня РГО насчитывает более 22 000 членов в стране и за рубежом. К 175-летию РГО на "России К" документальный сериал "Холод", четыре серии которого - "Цивилизация", "Тайны льда", "Человек" и "Психология" - можно смотреть 8-21 августа в 10.15 и 21.35. Художественный фильм "Берег его жизни" о судьбе Николая Николаевича Миклухо-Маклая, впервые высадившегося на Новой Гвинее, прожившего там несколько лет и впоследствии поведавшего об этом всему миру, можно увидеть 18-20 августа в 8.55 и 22.15. Лента "Земля Санникова" в эфире 21 августа в 22.15 (повтор 22 августа, 10.05). А 22 августа в 13.30 - документальный фильм "Федор Литке. Бодрствуя, я служу!" о знаменитом русском мореплавателе, организаторе РГО и президенте Академии наук. В роли графа Литке - Эрнст Романов. Первый канал также продолжает показ фильмов к юбилею РГО. Лента "Арктика. Зазеркалье" в эфире 10 августа в 01.25. Масштабный кинопроект рассказывает об уникальном и богатом подводном мире Севера. Автор и режиссер - Антон Соболевский. Картина "Фрегат "Олег": трагедия императорского флота" - 12 августа в 01.25. Она расскажет об исследованиях парусно-винтового фрегата Русского императорского флота, который затонул 3 августа 1869 года у островов Гогланд и Соммерс. Автор и режиссер - Елена Миляева. Фильм "Унесенные морем" - 11 августа в 01.25. В его основу положены дневники и письма участников Северных конвоев Второй мировой войны. Авторы и режиссеры - Светлана Родина, Анастасия Попова.

"Россия К", 8-21 августа, 10.15 и 21.35. Первый канал, 10-12 августа, 01.25

Сестры - в борьбе за любовь

Впервые на ТВ покажут художественный фильм "Маленькие женщины". Увидеть картину можно на тематическом телеканале "Кинопремьера". Лента - новая экранизация одноименного американского книжного бестселлера XIX века о жизни и взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Где-то бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и непростые поиски себя и своего места в жизни. В главных ролях: Мэрил Стрип, Эмма Уотсон, Сирша Ронан и другие. Мелодрама получила "Оскар" за лучший дизайн костюмов и вошла в десятку лучших фильмов 2019 года по версии журнала Time.

"Кинопремьера", 12 августа, 20.30

Строительство нового мира

Фото: Apple TV
Какие фильмы стоит посмотреть в открывшихся после самоизоляции кинотеатрах

Документальный сериал "Баухаус - новая эра" - на телеканале "365 дней ТВ", и это - его российская телепремьера. В 2019 году этот проект принял участие в основном конкурсе фестиваля сериалов Cannes Series - туда не так просто попасть. Более того, он был среди лауреатов - наградили за лучшую музыку. В центре сюжета - история создания знаменитой немецкой школы строительства и художественного конструирования "Баухаус". Главные герои - ее основатель и директор Вальтер Гропиус и молодая студентка из Веймара, Дерте Хельм. Он вдохновил ее своими провокационными и новыми идеями, она стала его верной ученицей - так возник их роман и творческий союз. Сама же школа искусств превратилась в оплот модернизма, джаза и феминизма, в чьих стенах зародилось новое направление в архитектуре.

"365 дней ТВ", 22 августа, 20.00

"Свои" среди своих

На Пятом канале стартует новый телесезон. Для зрителей подготовлена традиционная детективная линейка сериалов: премьерные серии легендарного "Следа", новые сезоны "Великолепной пятерки" и "Условного мента" и премьерные эпизоды из жизни и рабочих будней "Своих". "Свои" в эфире уже 17 августа. Телезрителей снова ждет встреча с Татьяной Оленевой и Дмитрием Родиминым, экстрасенсом Метелицей, психологом Берсеевой и другими героями. "Опасное любопытство", "Задохнуться от любви", "Подозревается труп", "Опасный свидетель", "Убийца с того света" - названия серий говорят сами за себя. Героев ждут неординарные преступления, а значит и методы расследований, как всегда, буду необычными. Кстати, в новом сезоне "Своих" ждет "пополнение". Антону Спицину, пунктуальному и дисциплинированному перфекционисту, достается в напарники вечно опаздывающая Маргарита Андреева. Марго будет подсмеиваться над руководителем группы Антоном, а он - строчить рапорты о переводе в другую команду. Несмотря на свою непохожесть, оба специалиста составляют прекрасный дуэт. Жесткий и властный Литвинов получает в напарники мягкого, всем сочувствующего стажера Фазика...

Пятый канал, 17 августа, 23.10

Медиумы и преступники

На телеканале "ЧЕ!" новый сезон открывается проектом "Экстрасенсы-детективы", в котором медиумы помогают детективам раскрывать самые загадочные преступления или хотя бы приблизиться к их разгадке. Порой к ним обращаются сами сотрудники правоохранительных органов, если преступление настолько загадочное и необъяснимое, что следствие заходит в тупик. А иногда за помощью приходят родственники жертв или подозреваемых, которые не верят в официальную версию случившегося. И в обоих случаях экстрасенсы становятся детективами и помогают выйти на след настоящих преступников благодаря своим сверхъестественным способностям.

"ЧЕ!", 17 августа, 15.30

Когда соревнуются повара

На "Пятнице!" стартует четвертый сезон кулинарного поединка и реалити-шоу "Адская кухня" с Константином Ивлевым. Профессиональные повара и любители из разных регионов страны вновь приедут в столицу, чтобы покорить шефа и доказать ему свое мастерство. Им предстоит напряженная борьба за титул лучшего повара страны и приз - в один миллион рублей. Несколько месяцев участники будут проходить испытания "Адской кухни", чтобы победить в реалити-шоу. Поварам-самоучкам придется бороться за место лучшего с профессионалами, а профессионалам предстоит бросить вызов самому шефу Ивлеву. В числе участников четвертого сезона шоу не только профессиональные повара и самоучки, но и фудблогеры, владельцы кафе и шефы дорогих ресторанов и престижных отелей страны.

"Пятница!", 19 августа, 19.00

Трудолюбивый медвежонок Паддингтон

Фото: Ekaterina Grub
Биография Есенина ляжет в основу драматического триллера

Телеканал Nick Jr. Приготовил премьеру нового мультсериала "Приключения Паддингтона" - о вежливом медвежонке, который отправился в Лондон, чтобы повидать мир. Мультсериал расскажет историю знакомства Паддингтона с семьей Браун, приютившей его во время их первой встречи на вокзале в Лондоне. Медвежонку предстоит многое узнать о человеческом быте и привыкнуть к жизни в большом городе. Своими открытиями и впечатлениями он будет делиться в письмах к своей тетушке Люси. Трудолюбивый и отзывчивый, Паддингтон постарается стать полноценной частью своей новой семьи и быть полезным в делах по дому. Например, в первых сериях мультсериала он с радостью почистит велосипед мистера Брауна, помоет полы и даже поклеит обои. Впоследствии окажется, что он перепутал свой список дел со списками других членов семьи, что приведет к забавной ситуации. В другой серии Паддингтон приютит случайно залетевшего в дом голубя, а когда птенец окрепнет и захочет улететь на волю, медвежонку будет сложно с ним расстаться. "Приключения Паддингтона" - это третий мультсериал, снятый на основе классических детских книг Майкла Бонда. Первая экранизация по книгам писателя вышла в 1976 году, а вторая - в 1997 году. В 11 эпизодах, которые телеканал Nick Jr. покажет в России, создатели Адам Шоу и Крис Дрю представят новую версию приключений персонажа в формате красочной CG-анимации.

Nick Jr.,17 августа, 8.40, 15.25, 20.40

Опасности Америки 50-х

Сервис "Амедиатека" начинает показ сериала "Страна Лавкрафта". Это - хоррор с мощной социальной подоплекой, основанный на одноименном романе Мэтта Раффа. В центре сюжета - Аттикус Фриман, 22-летний ветеран Корейской войны. Вместе с подругой детства и родным дядей он отправляется на поиски своего отца. Америка 50-х таит в себе много опасностей, но самым удивительным испытанием для героев становится столкновение с загадочными монстрами. Среди сценаристов сериала - Джордан Пил ("Прочь", "Мы"), а продюсирует проект сам Джей Джей Абрамс ("Остаться в живых").

Amediateka, 17 августа

Коротко и ясно

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" объявил программу - в этом году пройдет в онлайн-формате с 17 по 23 августа. Смотреть программу короткометражек можно на платформе КиноПоиск HD. В основной конкурсной программе 32 короткометражные картины, почти все - премьеры. Профессиональному жюри предстоит выбрать победителей в номинациях "Лучший фильм", "Лучшая режиссура", "Лучший сценарий" и обладателя специального приза. Помимо основного конкурса, у фестиваля обширная внеконкурсная программа, которая включает в себя секции Короче.LOVE, Короче.Арт, Короче.Чистая энергия, Короче.Семья, Короче.Деньги и другие. Также фестиваль не смог остаться в стороне от происходящих в мире событий и в этом году появится тематическая программа Короче.Изоляция. Также с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри - анонсы всех событий - в соцсетях фестиваля и на сайте КиноПоиск.

КиноПоиск HD, 17 - 23 августа

Культура Кино и ТВ Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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