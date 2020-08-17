Египет начал масштабную утилизацию опасных веществ в своих портах

Правительство Египта объявило и начале утилизации опасных веществ в портах страны. Об этом рассказал министр финансов Мухаммед Мааит, пишет Reuters.

"Мы уже избавились от большого количества бесхозных и опасных материалов, которые находились в портах, в том числе от фейерверков", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По оценкам министра, к декабрю порты Египта должны быть полностью осмотрены и расчищены. Поводом для масштабной проверки послужила катастрофа в ливанской столице, где в результате взрыва аммиачной селитры уничтожены и повреждены тысячи домов, более 300 тысяч человек остались без крова, погибли 178 человек, пострадали около шести тысяч, десятки числятся пропавшими без вести. По оценкам властей Ливана, на восстановление города потребуется от 12 до 15 миллиардов долларов.