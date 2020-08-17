Kia рассекретила обновленный Rio для России

Kia официально распространила изображения российской версии обновленного Rio. Облик модели стал динамичнее и агрессивнее.

Седан получил линзованную головную оптику с контурными "лезвиями" ДХО, светодиодные фонари с "матричной" графикой, оригинальную рельефную бамперную группу, фирменную решётку радиатора в виде "улыбки тигра", а также антенну-плавник на крыше и колёсные диски нового дизайна. За счёт бамперов габаритная длина автомобиля увеличилась на 20 мм.

Более подробная информация об обновленном Kia Rio появится ближе к дате премьеры. Дебют модели должен состояться в конце 2020 года, либо в начале 2021 года.

Фото: Пресс-служба Kia.

Kia Rio является лидером российского рынка. В июле 2020 года было реализовано 7031 автомобилей. За прошлый год было продано более 90 тысяч единиц седанов и кросс-хэтчбеков Rio. Цены на семейство лежат в диапазоне от 799 900 до 1 169 900 рублей.

Ранее публиковались снимки прототипа обновлённого Rio X-Line для России.