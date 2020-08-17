Новый Mercedes-Benz S-Class: рассекречены салон и линейка двигателей

В сентябре Mercedes-Benz готовится провести презентацию нового поколения S-Class, которая предваряется постепенным рассекречиванием технологий, реализованных на модели W223. За несколько недель до премьеры в Сеть были "слиты" официальные полномасштабные фото салона и раскрыта линейка силовых агрегатов.

В базовой версии Mercedes-Benz S-Class рассчитан на пятерых человек, включая водителя. Традиционно флагманская модель будет предложена с увеличенной колёсной базой и в VIP-версии с раздельными задними креслами, которые получили функцию Energizing Seat Kinetics: она меняет настройки положения сидений, чтобы пассажир не чувствовал усталости во время поездки.

Ранее "РГ" публиковала официальные детальные снимки элементов интерьера нового Mercedes-Benz S-Class.

По предварительной информации, новый "Эс-класс" стал заметно крупнее: так, колёсная база стандартной версии выросла на 71 мм - до 3106 мм, а длиннобазный вариант прибавил 51 мм - до 3216 мм.

В моторную гамму, согласно информации Car Magazine, войдут турбодизельные и бензиновые "шестёрки", а также бензиновый V8. Все двигатели получили 48-вольный стартер-генератор EQ Boost мощностью 22 л.с. Известно, что в версии S 500 отдача мотора составит около 440 л.с.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

"Заряженному" Mercedes-AMG S 63 прочат тандем из 200-сильного электромотора и 612-сильного V8. С такой установкой седан сможет разгоняться с места до 100 км/ч быстрее, чем за 3.5 секунды.

Мировая премьера Mercedes-Benz S-Class запланирована на 2 сентября 2020 года.