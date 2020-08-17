Прощай, Optima. Как Kia K5 будет бороться с Toyota Camry

Седана Kia Optima больше нет. Вместо него корейцы привезли к нам машину, которую назвали K5. Автомобиль получил стильный дизайн, кучу интересных опций и новую платформу. "РГ" одна из первых протестировала главного конкурента Toyota Camry.

Как снаружи

Знаменитый Петер Шрайер уже не работает над дизайном концерна Hyundai Motor Group, но и без него корейцы справляются очень даже неплохо.

Бизнес-седан Kia не только сменил имя, но и полностью преобразился, получив силуэт фастбека - и эта машина приковывает взгляд. Даже в элитном яхт-клубе нас быстро обступили люди, которые захотели поближе познакомиться с новинкой.

Сами корейцы называют дизайн K5 агрессивным, а источником вдохновения стала текстура акульей кожи. Дневные ходовые огни не просто так оказались изогнутыми - это отсыл к "биению сердца". А бампер, в свою очередь, напоминает гидрофойл (катер на подводных крыльях). Сзади седан получил сплошной задний светодиодный фонарь, диффузор и двойные выхлопные патрубки в спортивном стиле.

Фото: Пресс-служба Kia.

Колесная база Kia K5 - 2850 мм (плюс 45 мм). Автомобиль стал на 50 мм длиннее (4905 мм) и на 20 мм ниже (1445 мм) уходящей Optima, но ширина не изменилась (1860 мм). Седан прошел адаптацию для России - это 50 тысяч км ресурсных испытаний на наших дорогах, был проведен Tear Down Test (полный разбор автомобиля для изучения состояния всех деталей, узлов и агрегатов), клиренс увеличили с 135 мм до 155 мм.

Целевая аудитория машины - поколение Y (миллениалы), для которых внешний вид авто имеет большое значение. Более 40% покупали Optima именно из-за дизайна. Глядя на Kia K5, можно смело утверждать, что эта цифра увеличится еще больше.

Как внутри

У Kia K5 большое количество электронных помощников: есть система контроля полосы, адаптивный "круиз", ассистент предотвращения аварии при движении задом, контроль внимания водителя, контроль слепых зон и прочее. Фото: Пресс-служба Kia.

Корейский бизнес-седан не только полностью изменился внешне, но и внутри. Главная особенность топовых комплектаций - интегрированные дисплеи цифровой панели приборов и навигационной системы. Вживую все это смотрится очень даже неплохо.

Фото: Пресс-служба Kia.

У "приборки" не только классический вид, но и есть возможность установить красивую картинку, меняющуюся в зависимости от времени суток. Да, информативной ее не назовешь, но зато в долгой поездке будет чем развлечься.

Фото: Пресс-служба Kia.

Знакомая по Genesis G90 опция, которая еще на тесте в Дании нам понравилась, перекочевала и сюда: нужно лишь включить поворотник, и камеры в боковых зеркалах выведут изображение в правый или левый колодец. Очень удобно, и самое главное, что к таким вещам быстро привыкаешь.

Фото: Пресс-служба Kia.

Удобно, кстати, и в креслах на первом ряду. А правое пассажирское сиденье вообще получило специальную "позу невесомости", разработанную специалистами NASA. Подушка и спинка принимают такое положение, в котором сидящий человек максимально расслабляется.

Удивило количество использованного в отделке пластика: глянцевого, под металл, жесткого и не очень. Впрочем, общее впечатление он не портит. Да и корейцам удалось напичкать K5 таким количеством приятных мелочей, что о пластике сразу забываешь.

Например, стильные дефлекторы вентиляции и вертикально ориентированный слот беспроводной зарядки (почему никто не додумался до этого раньше), у контурной подсветки стало больше цветов, а у климат-контроля есть память настроек. Передние сиденья оборудованы вентиляцией, плюс специально для России появились электрообогрев полной поверхности лобового стекла и дистанционный запуск двигателя.

Фото: Пресс-служба Kia.

Фото: Пресс-служба Kia.

Мультимедиа - одна из образцовых: она хороша и функциональностью, и быстродействием. Качество картинки - выше всяких похвал. Особенно это заметно, если активировать камеры системы кругового обзора, столь сочного изображения нет ни у кого в классе. В арсенале у 10-дюймовой мультимедийки также возможность одновременного подключения нескольких устройств по Bluetooth, разделение экрана на две рабочие зоны и неплохая навигация.

Фото: Пресс-служба Kia.

На заднем ряду покатый силуэт в сочетании с панорамной крышей ограничивают запас пространства над головой. Но вот места для ног вполне достаточно. Для двух человек, конечно же. Третий хоть и сможет уместиться, но ехать на дальние расстояния комфортно не будет.

Отметим, что все инновации и новые опции обошли стороной пассажиров второго ряда. Для них набор вполне традиционный: несколько USB-разъемов, собственные дефлекторы вентиляции, откидной подлокотник с подстаканниками и подогрев. На этом все. Шторок, как и отдельной зоны для климат-контроля, не предусмотрено.

Объем багажника - 510 литров. Фото: Пресс-служба Kia.

Как едет

Фото: Пресс-служба Kia.

В России теперь нет версии GT, как и мощного турбодвигателя, который устанавливался на такие машины. Kia решила сделать ставку только на атмосферники: это 150-сильный 2.0 MPI и 6-ступенчатый "автомат" и 2.5 GDI с распределенным впрыском топлива мощностью 194 л.с. и 8-диапазонной автоматической трансмиссией. На тесте была именно топовая версия. Разгон до "сотни" по паспорту составляет 8,6 секунды. Ну и в реальности с места K5 не рвет и не мечет - плавное ускорение. "Коробка" отщелкивает передачи очень часто, но делает это максимально плавно.

Фото: Пресс-служба Kia.

Надо сказать, что в городском режиме этого мотора вполне достаточно - вы всегда сможете быстро перестроиться и вклиниться в поток. А вот на трассе его не хватает- все обгоны нужно просчитывать с запасом. Сюда так и просится турбомотор. Впрочем, мы же понимаем, что такой силовой агрегат еще больше увеличит стоимость машины, да и разгон - все-таки не самое главное для бизнес-седанов. Куда важнее комфорт и управляемость. О комфорте мы уже говорили, но и с управляемостью все в порядке. Не зря же над этим автомобилем работал Альберт Бирман, тридцать лет трудившийся в BMW.

Kia K5 построена на платформе третьего поколения. Масса автомобиля по сравнению с Optima уменьшилась на 60 кг, увеличена жесткость кузова на кручение (57% высокопрочной стали), также была переработана подвеска.

В итоге за рулем K5 приятно находиться - реакции быстрые и точные, усилие и обратная связь достаточные. К тому же, эта Kia в повороты входит легко и точно. Автомобиль надежно держит прямую, неплохо стоит на дуге. Если честно, то даже не ожидал такой управляемости от бизнес-седана, это совсем не скучный автомобиль.

Фото: Пресс-служба Kia.

Подвеска неплохо отрабатывает неровности, будь то стыки или небольшие ямы, но стоит отметить, что на откровенно плохих дорогах мы не ездили (тест проходил в Подмосковье). Поэтому в регионах впечатление от нее может быть и другое.

Ну а единственный минус, который удалось обнаружить, это шумоизоляция. И дело даже не в двигателе, его как раз в салоне особо и не слышно, вся проблема в колесных арках. Есть, правда, один верный рецепт - это включить погромче музыку, благо здесь есть опциональная аудиосистема Bose с 12 динамиками и сабвуфером.

Что в итоге

Фото: Пресс-служба Kia.

Решение поменять Optima на K5 в самой Kia объясняют так. Изменения, произошедшие с машиной со сменой поколений, столь кардинальны, что их решили подчеркнуть новым именем. А первой жертвой такой политики, кстати, стал Quoris, который переименовали в K900 (хотя такое название больше ассоциируется с Терминатором, чем с автомобилем).

Но бог с ним, с маркетингом, главное, что у корейцев получилось сделать очень запоминающуюся машину, которая готова к схватке с лидером этого класса - Camry. С 2016 года доля Optima в сегменте выросла с 12 до 34%, Kia вплотную приблизилась к Toyota (у японцев 45%) и с выходом K5 планирует как минимум закрепить этот успех.

И кажется, что такие планы вполне осуществимы. Kia удалось согласовать с центральным офисом очень привлекательные цены на модель. Судите сами, седан можно купить начиная от 1 489 900 рублей (Sonata, например, стоит минимум 1 549 000 рублей, а Camry вообще 1 718 000 рублей).

Да, за топовую K5 надо отдать внушительные 2 199 900 рублей, но у такой версии будет все, что душе угодно. К тому же, та же Camry с двигателем 2,5 литра (181 л.с.) в максимальной комплектации стоит 2 357 000 рублей. Так что битва будет нешуточной, тем лучше для нас - покупателей.