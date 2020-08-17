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17.08.2020 11:51
Рубрика: Происшествия

В Воронеже умерла четырехмесячная девочка, сбитая в коляске

Текст: Антон Валагин

В воронежской больнице от полученных травм скончался ребенок, получивший тяжелейшие травмы во время ДТП вечером 13 августа. Сбивший коляску на "зебре" водитель сбежал, но вскоре был найден.

Напомним, в 21.20 четверга в центре Воронежа ВАЗ-2105 под управлением 34-летнего горожанина сбил на пешеходном переходе коляску с малышом. Не остановившись, автомобиль уехал с места ДТП. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей - их подняли посреди ночи, - вскоре впал в кому.

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- 15 августа девочка скончалась, - сообщили "РГ" в региональном департаменте здравоохранения.

ВАЗ нашли в пятницу, в середине дня. Через пару часов задержали и водителя. Мужчина признался, что совершил наезд, и рассказал, что уходил от столкновения с другим авто. А с места аварии уехал якобы за лекарством. Правоохранители проверяют эту версию, а пока выяснили, что только за последний год водителя 44 раза штрафовали за превышение скорости.

В пятницу же было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД с причинением тяжкого вреда здоровью. По решению суда водитель ВАЗ проведет ближайший месяц в следственном изоляторе. Теперь дело переквалифицируют на более тяжелую, 4-ю часть той же статьи - из-за смерти пострадавшей.

- Обвинение планируется предъявить в конце недели, - сообщили в управлении СКР по региону.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

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