Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все принимающие участие добровольцы чувствуют себя хорошо.

"Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения", - сказала глава Роспотребнадзора. Отвечая на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и "Вектор", она пояснила, что Россия, как и любая другая страна, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор, в ведении которого находится "Вектор" получивший разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах сообщал, что на втором этапе клинических исследований вакцину получат 86 добровольцев. А в первом этапе клинических испытаний приняли участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Глава "Вектора" Ринат Максютов заявил, что начало производства вакцины запланировано на ноябрь.