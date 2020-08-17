Новости

Самоходную гаубицу "Мста-С" заметили в Эфиопии 09:36
Оборот торговли и услуг в Москве за месяц вырос на 13% 09:25
Премьер Японии проходит медосмотр на фоне слухов о проблемах со здоровьем 09:17
Еще 819 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19 08:58
Жара в Японии установила новый рекорд 08:07
Доноров плазмы в Москве в июле стало на 15% больше 07:44
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго 07:42
Истребители и штурмовики ВВО перехватили "вражеские" самолеты 07:30
В Москве скончались десять пациентов с коронавирусом 07:22
В "Барселоне" опровергли желание Месси покинуть клуб 07:21
Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области составил 5,8% 07:00
Ученые рассказали о способности хлопковой ткани защищать от коронавируса 06:50
Родителям первоклашек в России предложили дать выходной 06:02
CNN: Трамп сократил отставание от Байдена по популярности у избирателей 05:45
В Гидрометцентре рассказали о редком температурном явлении на Балтике 05:10
Второй раз за лето вандалы испортили памятник экс-премьеру Канады 05:05
Пелоси призвала конгрессменов США принять закон о работе Почтовой службы 04:32
Вывозной рейс с россиянами на борту вылетел из Афин в Москву 04:29
Число жертв коронавируса в США превысило 170 тысяч 04:03
Очередной вывозной авиарейс доставит россиян из Нью-Йорка в Москву 03:45
Синоптики рассказали про августовские рекорды тепла на Северной Земле 03:31
Эксперты назвали регионы России с самым доступным бензином 03:24
При перестрелке в Техасе пострадали трое полицейских 03:04
В Новой Зеландии из-за коронавируса перенесли всеобщие выборы 02:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
17.08.2020 08:58
Рубрика: Общество

Центр "Вектор" приступил ко второму этапу испытаний вакцины от COVID-19

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новосибирский государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" начал второй этап испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, все принимающие участие добровольцы чувствуют себя хорошо.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России через месяц

"Сегодня проводятся клинические испытания, все добровольцы, которые были отобраны особым образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому введена вакцина, не имеют никаких реакций, нет даже случаев малейшего покраснения в месте введения", - сказала глава Роспотребнадзора. Отвечая на вопрос о разнице вакцин центров имени Гамалеи и "Вектор", она пояснила, что Россия, как и любая другая страна, должна иметь несколько разных вакцин от коронавируса.

Ранее Роспотребнадзор, в ведении которого находится "Вектор" получивший разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах сообщал, что на втором этапе клинических исследований вакцину получат 86 добровольцев. А в первом этапе клинических испытаний приняли участие пять добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет. Глава "Вектора" Ринат Максютов заявил, что начало производства вакцины запланировано на ноябрь.

В регионах Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

Главное сегодня

Родителям первоклашек в России предложили дать выходной
Дегтярев отправил в отставку главу минздрава Хабаровского края
Россия и США в Вене продолжат диалог по контролю над вооружениями
В Россельхознадзоре предложили ужесточить наказание для нарушителей продэмбарго
Глава Центра Гамалеи заявил о безуспешных попытках переманить ученых
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку