В Омске опечатали один из источников ядовитых выбросов

В Омске судебные приставы приостановили деятельность асфальтосмесительной установки, выбрасывающей в воздух вредные вещества.

Жители поселка Горячий ключ и садоводы неоднократно жаловались в надзорные органы на то, что им нечем дышать. В ходе проверки было установлено, что источником вредных выбросов является асфальтосмесительная установка, расположенная на производственной площадке.

- Из ее трубы производился выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ со значительным превышением допустимых норм: бензопирена в 46 раз, взвешенных веществ в 9,24 раза, оксида углерода в 3,36 раз, - сообщает УФССП России по Омской области.

Судебные приставы исполнили решение суда и опечатали пусковой механизм агрегата.

Между тем, горожане продолжают жаловаться на непрекращающиеся выбросы. В последнее время в регионе было неоднократно зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации различных вредных веществ. Ожидается, что в Омск с рабочим визитом прибудет руководитель федерального Росприроднадзора Светлана Радионова.