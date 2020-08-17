На Кубани в крови мужчины, махавшего младенцем, нашли наркотики

На Кубани в крови у 35-летнего жителя Москвы, который "жонглировал" своим двухмесячным ребенком, предположительно обнаружены следы наркотиков. Об этом сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Наркотические вещества были обнаружены в результате предварительных тестов, - пояснили в полиции. - Однако в соответствии с законом и юридическими нормами окончательное заключение о том, были ли на самом деле в крови мужчины психотропные вещества, может дать только врач-нарколог. Сейчас биологические пробы задержанного направлены на экспертизу. Ее результаты станут известны через несколько дней. Только после этого можно окончательно сказать, что мужчина употреблял наркотики".

Напомним, что 35-летний житель Москвы и его супруга, 27-летняя уроженка Белгорода, были задержаны в национальном парке Сочи после того, как стали героями скандального видео. На записи молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу вниз головой и небрежно с силой раскачивает его, словно куклу, при этом насвистывает мелодию.

Видео вызвало большой общественный резонанс, и супружескую пару вскоре задержали, а потом по решению суда арестовали на 10 суток. При этом ребенка временно поместили в инфекционную больницу в Сочи. Сейчас двухмесячная девочка чувствует себя хорошо.

Также ряд экспертов высказывали предположения, что социальные службы по итогам разбирательства в этом инциденте могут лишить супружескую пару родительских прав.