Названы регионы России с самым доступным бензином

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители регионов Крайнего Севера и столицы. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе показателей субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести водитель на среднюю в регионе зарплату.

В исследовании РИА Новости доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в конкретном субъекте РФ (за вычетом НДФЛ) за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля этого года.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва - 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр, на третьей строчке Чукотский автономный округ - 1727 литров по 56 рублей за литр. Лидирующие позиции этих регионов эксперты объяснили высокими зарплатами местных жителей.

Еще в 14 субъектах РФ на среднюю зарплату водители могут купить более тысячи литров 92-го. Это Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская, Мурманская, Московская, Сахалинская, Тюменская и Архангельская области, Камчатка, Санкт-Петербург, Республики Саха (Якутия) и Коми, Красноярский и Хабаровский края.

Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа - Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров за 44,3 руб/л), Кабардино-Балкария (567 литров при цене 43,9 руб/л).

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 3 по 10 августа выросли на 2 копейки до 45,66 рубля за литр, а на дизельное топливо снизились на 1 копейку - до 48,04 рубля за литр. По данным Росстата, средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 выросла на 2 копейки - до 43,10 рубля за литр, АИ-95 увеличилась на 3 копейки - до 46,86 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 6 копеек - 52,79 рубля за литр.