Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
17.08.2020 03:24
Рубрика: Бензин

Названы регионы России с самым доступным бензином

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату могут себе позволить жители регионов Крайнего Севера и столицы. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный на основе показателей субъектов РФ по объему бензина марки АИ-92, который может приобрести водитель на среднюю в регионе зарплату.

Фото: iStock
Стоит ли тратиться на дорогой моющий бензин

В исследовании РИА Новости доступный объем бензина определялся путем деления среднемесячной зарплаты в конкретном субъекте РФ (за вычетом НДФЛ) за период с июня 2019 года по май 2020-го на региональную цену бензина по состоянию на 27 июля этого года.

Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва - 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр, на третьей строчке Чукотский автономный округ - 1727 литров по 56 рублей за литр. Лидирующие позиции этих регионов эксперты объяснили высокими зарплатами местных жителей.

Еще в 14 субъектах РФ на среднюю зарплату водители могут купить более тысячи литров 92-го. Это Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская, Мурманская, Московская, Сахалинская, Тюменская и Архангельская области, Камчатка, Санкт-Петербург, Республики Саха (Якутия) и Коми, Красноярский и Хабаровский края.

Замыкают рейтинг республики Северного Кавказа - Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров за 44,3 руб/л), Кабардино-Балкария (567 литров при цене 43,9 руб/л).

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на автомобильный бензин за период с 3 по 10 августа выросли на 2 копейки до 45,66 рубля за литр, а на дизельное топливо снизились на 1 копейку - до 48,04 рубля за литр. По данным Росстата, средняя цена бензина самой распространенной в России марки АИ-92 выросла на 2 копейки - до 43,10 рубля за литр, АИ-95 увеличилась на 3 копейки - до 46,86 рубля за литр, а марка АИ-98 прибавила в цене 6 копеек - 52,79 рубля за литр.