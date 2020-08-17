18 августа в большинстве российских вузов - последний день дистанционного приема документов от абитуриентов, решивших поступать на бюджетные отделения. В понедельник абсолютно все сдававшие ЕГЭ должны были получить свои результаты. И во вторник, до 18 часов по московскому времени, еще есть шанс написать заявление и отправить его в приемную комиссию одного или нескольких вузов.

Правда, есть исключения. Так, в МГУ им. Ломоносова прием закрыли уже 4 августа: об этом было известно еще в самом начале вступительной кампании. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, Московский университет не стал отказываться от вступительных испытаний, которые проводит самостоятельно в дополнение к результатам ЕГЭ. И с 27 июля по 16 августа абитуриенты МГУ сдавали дополнительные экзамены. Уже в среду на сайте Центральной приемной комиссии МГУ должны появиться первые списки счастливчиков, зачисленных в главный вуз страны.

По словам ректора МГУ Виктора Садовничего, самый высокий конкурс в этом году - на факультете вычислительной математики и информатики, мехмате и биофаке. Молодой факультет космических исследований тоже бьет рекорды - там на одно место претендуют 40 человек.

А например, в МГИМО публикуют списки рекомендованных к зачислению уже с 14 августа. Причем не только для абитуриентов бюджетных отделений, но и для ребят, поступающих по контракту.

В целом же, именно 18 августа можно сделать решающую подачу в рамках нормы "5 вузов, 3 направления в каждом" - в среду будет поздно. Кстати, для тех, кто еще не определился: как считать количество заявлений, если решил попробовать свои силы и в головном вузе, и в его филиале - на одно и то же направление подготовки? Это одно заявление или два? Тут порой путаются даже сотрудники приемных комиссий.

Разъясняем. Каждый университет - самостоятельная организация, с юридическим статусом. А филиал такого статуса не имеет и считается лишь подразделением вуза. Так что заявление в вуз и в его филиал на одно и то же направление - одна опция.

В условиях пандемии спрос на медицинские специальности увеличился в среднем на 4 процента. В фаворитах также педагогика, IT и инженерное дело

Что в тренде у нынешних абитуриентов? Изменился ли выбор профессий с учетом тех непростых условий, в которых все оказались за пару месяцев до конца учебного года? Самые популярные направления озвучил на совещании у президента министр науки и высшего образования Валерий Фальков: информационные технологии, инженерное дело, медицина и педагогика.

А эксперты подсчитали: в условиях пандемии спрос на медицинские специальности вырос в среднем на 4 процента, что не может не радовать - квалифицированные врачи всегда на вес золота.

Популярнее стали химические, биологические, физические направления, специальности, связанные с компьютерными технологиями, обработкой больших данных, аналитикой, математической логикой.

Все говорит о том, что в "постковидную" эпоху экономисты, менеджеры и юристы уступят место биотехнологам, цифровым аналитикам и веб-разработчикам.

Пока абитуриенты "подбивают" личные дела, в вузах подсчитывают количество заявлений и готовятся к новому рывку: 19 августа все университеты должны разместить на своих официальных сайтах списки рекомендованных к зачислению. Что потом?

Напоминаем основные даты. 20-21 августа - этап приоритетного зачисления: вузы принимают заявления о согласии на зачисление от тех, кто идет без вступительных испытаний и по квотам, издается приказ об их зачислении.

22-24 августа - прием заявлений о согласии от тех, кто поступает на общих основаниях, издается приказ о зачислении на 80 процентов мест.

После этого будут зачислены абитуриенты на оставшиеся места. Этот приказ должен быть подписан 26 августа.

Кстати, фонд "Общественное мнение" недавно провел опрос: 65 процентов российских граждан в целом довольны качеством высшего образования в стране. 40 процентов считают, что оно отвечает сегодняшним потребностям российской экономики. При этом большинство россиян - 73 процента - уверены: даже частичное сохранение дистанционного обучения в вузах не очень хорошо скажется на качестве высшего образования.

С оптимизмом смотрит на дистант лишь десятая часть опрошенных - им кажется, что удаленка будет вузам только в плюс.

Ждать приказов о зачислении на бюджет осталось примерно неделю. Фото: Сергей Савостьянов

Между тем

11 российских вузов попали в тысячу лучших университетов мира по версии рейтинга ARWU, известного в России как Шанхайский рейтинг. Он считается одним из самых престижных и объективных: вузы не готовят для него никаких "сводок" специально, все данные рейтинговая компания собирает и анализирует самостоятельно.

Лидером среди россиян в 2020 году стал МГУ имени Ломоносова: он занял 93-е место. В тройке лидеров также СПбГУ (позиции 301-400) и МФТИ (позиции 401-500).В топ-5 российской части рейтинга ARWU также вошли Новосибирский университет, МИФИ и Уральский федеральный университет.

Комментарии

Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Менделеева:

- На данный момент мы получили около 12 тысяч заявлений от абитуриентов. В дистанционном приеме, при всех сложностях, есть и положительный момент. Для абитуриентов из регионов еще больше упростилась подача документов в столичные вузы. А в РХТУ сама процедура приема документов стала более "энергичной". Конкурс в этом году сопоставим с прошлым годом. Средний балл поступающих не снизился, хотя опасения были. По-прежнему наиболее востребованными остаются такие направления подготовки как "Химическая технология", "Химия", "Биотехнология" и "Фундаментальная и прикладная химия". Особым спросом среди победителей и призеров олимпиад школьников пользуется наш совместный с Академией наук факультет "Высший химический колледж РАН". Растет число заявок на подготовку по профилю "Промышленная экология". Можно сказать, что это тренд: специалисты подобного профиля очень нужны не только в нашей стране, но и во всем мире. В этом году для вуза было выделено больше бюджетных мест - 112. Отдельно минобрнауки было принято решение о выделении более 30 дополнительных мест по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы и технологии".

Виктор Кокшаров, ректор Уральского федерального университета:

- На текущий момент Уральский федеральный университет принял более 23 тысяч заявлений от абитуриентов и по этому показателю приемная кампания 2020 года успешнее прошлых лет. Значительно вырос в 2020 году интерес к направлениям в области фундаментальной медицины. На "Медицинскую биохимию" принято 365 заявлений - рост в полтора раза, 201 заявление подано на направление "Медицинская биофизика" и еще более 80 на специальность "Медицинская кибернетика", впервые запущенную в этом году. Также большой спрос на направления IT-профиля: "Информационные системы и технологии", "Информационная безопасность", "Программная инженерия".

Максим Румянцев, ректор Сибирского федерального университета:

- На сегодня в СФУ уже подали 30 500 заявлений. Это больше, чем в 2019, 2018 и 2017 годах и даже в рекордном для нас 2016. А, учитывая, что до окончания приёма документов ещё остаётся время, эта цифра ещё вырастет. Больше всего заявлений - на "Юриспруденцию", "Экономическую безопасность", "Экономику", "Менеджмент", "Информационные системы и технологии". Самое конкурсное направление - "Реклама и связи с общественностью": 48 человек на место.

У нас осталась фактически неделя, чтобы зачислить несколько тысяч человек. Это большая работа, требующая внимания всех участников процесса: выпускников, родителей, которые часто их сопровождают и имеют решающее слово при выборе направлений обучения, и университета. Мы отвечаем за каждого абитуриента и понимаем, что всей команде (у нас это около 400 человек) предстоит работать очень скрупулезно и интенсивно.