У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд, где сегодня, как ожидается, может состояться его допрос по делу о смертельном ДТП.

"Михаил, как ваше самочувствие?", - таким вопросом встретили сегодня многочисленные журналисты Михаила Ефремова у здания Пресненского суда. Однако актер не стал ничего отвечать представителям СМИ.

За него высказался адвокат Эльман Пашаев, который сообщил, что у его подзащитного "очень серьезная болезнь". Впрочем, защитник не стал называть диагноз, сославшись на медицинскую тайну.

Не стала разглашать диагноз и судья, сообщив лишь, что медицинских противопоказаний для участия Михаила Ефремова в судебном заседании нет. Во время предыдущего заседания, 11 августа, актеру стало плохо и его из здания суда на скорой увезли в Боткинскую больницу, с подозрением на инсульт. Через несколько дней актеру стало лучше и 15 августа его выписали домой, где он находится по арестом.