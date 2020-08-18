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18.08.2020 10:54
Рубрика: Происшествия

У Михаила Ефремова не нашли медицинских противопоказаний для участия в суде

Текст: Иван Егоров

Михаила Ефремова привезли в Пресненский суд, где сегодня, как ожидается, может состояться его допрос по делу о смертельном ДТП.

Фото: Пресс служба Таганского суда/ТАСС
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"Михаил, как ваше самочувствие?", - таким вопросом встретили сегодня многочисленные журналисты Михаила Ефремова у здания Пресненского суда. Однако актер не стал ничего отвечать представителям СМИ.

За него высказался адвокат Эльман Пашаев, который сообщил, что у его подзащитного "очень серьезная болезнь". Впрочем, защитник не стал называть диагноз, сославшись на медицинскую тайну.

Не стала разглашать диагноз и судья, сообщив лишь, что медицинских противопоказаний для участия Михаила Ефремова в судебном заседании нет. Во время предыдущего заседания, 11 августа, актеру стало плохо и его из здания суда на скорой увезли в Боткинскую больницу, с подозрением на инсульт. Через несколько дней актеру стало лучше и 15 августа его выписали домой, где он находится по арестом.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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