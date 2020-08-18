Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан

60 процентов граждан Болгарии поддерживают продолжающиеся уже более месяца массовые антиправительственные протесты в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Trend.

Положительно работу кабинета министров под управлением премьера Бойко Борисова оценивают лишь 23 процента населения. При этом почти половина опрошенных (46 процентов) считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов.

Самый высокий рейтинг среди политических фигур наблюдается у президента республики Румена Радева - ему доверяют 47 процентов болгар. На такую же долю поддерживающих национального лидера граждан указывает также исследование Gallup international. По данным агентства, эта цифра превосходит более чем в два раза количество симпатизантов Борисова, являющегося фактическим руководителем государства.

Напомним, что в начале года Радев объявил об утрате доверия правительству. В настоящее время он выражает активную поддержку демонстрантам и призывает к отставке действующий совет министров.