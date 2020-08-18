Новости

Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok 15:01
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 15:00
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу 14:58
Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы 14:29
Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей 14:23
Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний 14:18
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта 13:47
Гоша Куценко предсказал запрет слова "негр" в России 13:17
В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020" 13:16
Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 15:24
Рубрика: В мире

Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан

Текст: Александр Гацак (София)

60 процентов граждан Болгарии поддерживают продолжающиеся уже более месяца массовые антиправительственные протесты в стране. Об этом свидетельствуют результаты исследования агентства Trend.

Премьер Болгарии решил изменить конституцию страны

Положительно работу кабинета министров под управлением премьера Бойко Борисова оценивают лишь 23 процента населения. При этом почти половина опрошенных (46 процентов) считают необходимым проведение досрочных парламентских выборов.

Самый высокий рейтинг среди политических фигур наблюдается у президента республики Румена Радева - ему доверяют 47 процентов болгар. На такую же долю поддерживающих национального лидера граждан указывает также исследование Gallup international. По данным агентства, эта цифра превосходит более чем в два раза количество симпатизантов Борисова, являющегося фактическим руководителем государства.

Напомним, что в начале года Радев объявил об утрате доверия правительству. В настоящее время он выражает активную поддержку демонстрантам и призывает к отставке действующий совет министров.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции