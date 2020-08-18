Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
18.08.2020 16:28
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ возобновил поставки машинокоплектов на украинский ЗАЗ

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

По информации AvtoVAZ News, АО "АвтоВАЗ" возобновило поставки машинокомплектов Lada для отправки на Запорожский автомобильный завод. Для отгрузки подготовлены частично укомплектованные кузова Lada Largus и Xray.

Фото: www1.fips.ru
АвтоВАЗ защитил дизайн салона Lada 4x4 новым патентом

Для ЗАЗа предназначены десять экземпляров Lada Largus и пять Xray. Кузова не имеют головной оптики, фонарей, бамперов и руля - эти детали будут отправлены отдельно.

Ранее сообщалось, что производство Lada будет организовано на ЗАЗе, однако руководство предприятия опровергло эту новость, сообщив, что говорить об этом рано, так как Запорожский автозавод пока проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault.

#Lada