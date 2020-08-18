АвтоВАЗ возобновил поставки машинокоплектов на украинский ЗАЗ

По информации AvtoVAZ News, АО "АвтоВАЗ" возобновило поставки машинокомплектов Lada для отправки на Запорожский автомобильный завод. Для отгрузки подготовлены частично укомплектованные кузова Lada Largus и Xray.

Для ЗАЗа предназначены десять экземпляров Lada Largus и пять Xray. Кузова не имеют головной оптики, фонарей, бамперов и руля - эти детали будут отправлены отдельно.

Ранее сообщалось, что производство Lada будет организовано на ЗАЗе, однако руководство предприятия опровергло эту новость, сообщив, что говорить об этом рано, так как Запорожский автозавод пока проходит процедуру аудита мощностей компанией Renault.