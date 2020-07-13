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13.07.2020 18:20
Рубрика: Легковые авто

Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada

Текст: Константин Руссов
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости
Фото: Алексей Бабушкин / РИА Новости

На прошлой неделе паблик AvtoVAZ News сообщил о начале отгрузок машинокомплектов Lada Largus на Запорожский автозавод, уточнив, что отправляют лишь кузов, не укомплектованный ни бамперами, ни оптикой, ни рулевым колесом. На ЗАЗе сообщили, что пока говорить о сборке Lada на мощностях украинского предприятия рано.

Фото: www1.fips.ru
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"Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault", - цитирует "НВ Бизнес" пресс-секретаря компании "Укравто", в которую входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко.

Напомним, о возможности выпуска на ЗАЗе автомобилей Lada впервые заговорили в марте 2020 года. Более того, сообщалось, что машины, собранные на заводе, поступили к местным дилерам.

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#Lada