Украинский ЗАЗ опроверг новость о производстве Lada

На прошлой неделе паблик AvtoVAZ News сообщил о начале отгрузок машинокомплектов Lada Largus на Запорожский автозавод, уточнив, что отправляют лишь кузов, не укомплектованный ни бамперами, ни оптикой, ни рулевым колесом. На ЗАЗе сообщили, что пока говорить о сборке Lada на мощностях украинского предприятия рано.

"Предприятие все еще находится в процессе аудита производственных возможностей от группы Renault", - цитирует "НВ Бизнес" пресс-секретаря компании "Укравто", в которую входит ЗАЗ, Дмитрия Скляренко.

Напомним, о возможности выпуска на ЗАЗе автомобилей Lada впервые заговорили в марте 2020 года. Более того, сообщалось, что машины, собранные на заводе, поступили к местным дилерам.