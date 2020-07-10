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10.07.2020 09:33
Рубрика: Российский автопром

ЗАЗ все-таки будет выпускать автомобили Lada

Текст: Валерий Карташов
АвтоВАЗ возобновил отгрузку машинокомплектов автомобилей Lada на завод ЗАЗ в Запорожье.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Как сообщает паблик AvtoVAZ News, в данный момент идут поставки для сборки Lada Largus. Кузова отправляют без бамперов, рулевых колёс, фар и фонарей. Эти комплектующие приходят отдельно.

В конце июня было отгружено два кузова Granta для опытной сборки. В ближайшее время АвтоВАЗ начнёт поставки машинокомплектов и для других моделей Lada.

Известно, что ЗАЗ уже освоил крупноузловую сборку Lada Largus, Vesta, Xray и их Cross-версий. Что касается Lada 4x4, то внедорожник пока в готовом виде поставляют с АвтоВАЗа, но эту модель также ждет локализация.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Очевидно, переговоры о производстве автомобилей Lada между Renault Group Eurasia и ЗАЗом прошли успешно. В Запорожье давно не собирали легковые автомобили, производство Lada позволит предприятию удержаться на плаву.

Напомним, до 2020 года АвтоВАЗ экспортировал готовые Lada на Украину. С 1 января нынешнего года украинские власти ввели запрет на импорт легковушек российского происхождения.

Ранее сообщалось, что Renault провела аудит мощностей и качества выпущенных машин на ЗАЗ. Французская компания осталась довольна качеством сборки Lada. Все Lada идентичны российским и никак не адаптированы под местный рынок.

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#Lada