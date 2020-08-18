"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля

"Барселона" вслед за главным тренером Кике Сетьеном уволила и спортивного директора клуба Эрика Абидаля.

В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны договорились о расторжении договора по соглашению сторон. Имя нового спортивного директора клуба пока не названо.

Абидаль - бывший игрок клуба, работал на этой должности с 2018 года.

По-прежнему неясно, кто же возглавит клуб. Лидеры команды настаивают на кандидатуре Хави и отказываются принимать кого-то другого. В тоже время сообщалось, что клуб близок к договоренности с Рональдом Куманом.