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18.08.2020 17:51
Рубрика: Спорт

"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля

Текст: Максим Домчев

"Барселона" вслед за главным тренером Кике Сетьеном уволила и спортивного директора клуба Эрика Абидаля.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В каталонском клубе продолжаются увольнения после унизительного поражения от "Баварии" в четвертьфинале Лиги чемпионов со счетом 2:8. Ранее своего почта лишился главный тренер Кике Сетьен, а во вторник было объявлено об уходе спортивного директора Эрика Абидаля.

Как сообщает официальный сайт клуба, стороны договорились о расторжении договора по соглашению сторон. Имя нового спортивного директора клуба пока не названо.

Абидаль - бывший игрок клуба, работал на этой должности с 2018 года.

По-прежнему неясно, кто же возглавит клуб. Лидеры команды настаивают на кандидатуре Хави и отказываются принимать кого-то другого. В тоже время сообщалось, что клуб близок к договоренности с Рональдом Куманом.

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