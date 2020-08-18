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Рубрика: В мире

Bloomberg: Илон Маск занял четвертую строчку в списке богатейших людей мира

Фото: Getty Images via AFP Фото: Getty Images via AFP
Фото: Getty Images via AFP

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, поднялся на четвертую строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии агентства Bloomberg. Он обогнал гендиректора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно.

Фото: www.shop.tesla.com
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Это произошло после того, как в понедельник акции Tesla выросли на 11%, увеличив состояние Маска на 7,8 миллиарда долларов. На данный момент агентство оценивает состояние предпринимателя в 84,8 миллиарда долларов, пишет ТАСС.

Богатейшим человеком на Земле уже третий год остается глава корпорации Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в 188 миллиардов долларов. На втором месте один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 миллиард), а на третьем глава Facebook Марк Цукерберг (99 миллиардов).

Напомним, в середине июля этого года 49-летний Маск впервые оказался в десятке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes. Состояние главы компаний Tesla и SpaceX оценивалось в 70,8 миллиарда долларов. Журнал отдал Маску восьмую строчку рейтинга самых богатых людей планеты. Уже через неделю Forbes поставил Маска на пятое место.

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