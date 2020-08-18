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18.08.2020 18:00
Рубрика: Легковые авто

Chery привезла в РФ дешевый Tiggo 4. Он получил новые мотор и комплектации

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chery. Фото: Пресс-служба Chery.
Фото: Пресс-служба Chery.

Компания Chery дала старт российским продажам Tiggo 4 в новых комплектациях. Теперь у китайского "паркетника" появилась ещё более доступная версия исполнения.

Фото: Пресс-служба Geely.
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Базовая комплектация Start с 2-литровым двигателем мощностью 122 л.с. и 5-ступенчатой "механикой" больше такой не является. Первой в списке стоит версия исполнения Base, в которой Chery Tiggo 4 оснащён 1.5-литровой атмосферной "четвёркой" мощностью 113 л.с. и механической коробкой передач.

В результате рокировки модель стала доступнее: вместо 999 900 просят 969 900 рублей. В состав комплектации Base входят: система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя, задние датчики парковки, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, передние сиденья с подогревом, полный пакет электростеклоподъёмников, наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и обогревом, литые колёсные диски диаметром 16 дюймов, датчики давления в шинах, а также ряд электронных ассистентов, включая ESP от Bosch последнего поколения.

Фото: Пресс-служба Chery.

Кроссовер в комплектации Start, которая стоит на 30 тысяч дороже, отличается силовым агрегатом (2.0 литра, 122 л.с., 5МКП) и диаметром колёсных дисков - здесь они на 17 дюймов.

Исполнение Comfort было пересмотрено. Во-первых, если раньше, для кроссовера в нём предлагался 122-сильный двигатель и вариатор, то теперь силовой агрегат представлен связкой из 1.5-литрового "атмосферника" и МКП.

Фото: Виталий Архиреев
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Во-вторых, был расширен состав стандартного оборудования: плюсом ко всем вышеперечисленным опциям идут мультимедиа с 9-дюймовым тачскрином, рулевое колесо с подогревом, круиз-контроль, камера заднего вида, кожаная отделка сидений, обогрев форсунок омывателя. Цена на Tiggo 4 Comfort - от 1 039 900 рублей.

В новой версии Luxury, где также есть электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold и отделка с элементами из топовой комплектации Cosmo, двигатель сагрегатирован с вариатором. Купить Tiggo 4 Luxury можно за 1 139 900 рублей.

Состав комплектаций Techno и Cosmo и цены на них остались прежними: 1 179 900 и 1 269 900 рублей.

В скором времени в России должны стартовать продажи нового Chery Tiggo 7 Pro.

Фото: Пресс-служба Chery.
#Chery