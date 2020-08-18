Новости

Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok 15:01
Появились подробности гибели поэта и сценариста Бориса Пастернака 15:00
Путин попросил представить предложения по новому нефтехимическому комплексу 14:58
Житель Сибири несколько дней бродил по тайге и спасся от медведицы 14:29
Конкурсный управляющий присвоил себе более 16 миллионов рублей 14:23
Глава минздрава Беларуси: Скорые не привозили милицию к местам задержаний 14:18
Россиянка, у которой в Италии забрали детей, вернулась с ними на родину 14:09
В Москве выбрали имена двум лосятам-сиротам 14:03
Госиспытания новой подлодки "Волхов" начались на Балтфлоте 14:01
На Таймыре состоялся учебный бой при высадке морского десанта 13:47
Гоша Куценко предсказал запрет слова "негр" в России 13:17
В Астраханской области стартовали учения ОДКБ "Эшелон-2020" 13:16
Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США 13:04
73-летний Алибасов подал на развод с 81-летней Федосеевой-Шукшиной 12:53
США разозлили испытания С-400 на истребителях F-16 в Турции 12:46
На Урале директор автопредприятия попал под суд за избиение пассажира 12:31
Уилл Смит и Кевин Харт сыграют в ремейке "Самолетом, поездом, машиной" 12:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 15:01
Рубрика: В мире

Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok

Текст: Александр Саможнев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американская корпорация Oracle провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok ByteDance и серьезно рассматривает возможность приобретения активов приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, сообщает газета Financial Times.

Фото: Павел Дуров/ВК
Павел Дуров раскритиковал США за намерение купить TikTok

Издание со ссылкой на источники информирует, что Oracle взаимодействует по этому вопросу с американскими инвесторами, которые уже имеют долю ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital. Тем самым корпорация вступила в гонку за приобретение TikTok.

В понедельник FT сообщила, что Microsoft также намерен приобрести активы TikTok в других странах. Компания особенно заинтересована в покупке приложения в Европе и Индии, где оно недавно было запрещено индийским правительством в связи с напряженности на границе с Китаем.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Twitter Inc также консультировалась с ByteDance о покупке американских активов TikTok. Однако Microsoft считается фаворитом сделки.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп распорядился, чтобы компания ByteDance в течение 90 дней прекратила работу видеоприложения в США из-за опасений по поводу хранения персональных данных американцев.

В мире США Экономика Бизнес Крупные компании

Главное сегодня

У главы Минэнерго Александра Новака выявлен коронавирус
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Матвиенко призвала обеспечить сохранение малых и средних городов РФ
Американские конгрессмены осудили желание Трампа помиловать Сноудена
Эксперты обнаружили более 100 мошеннических сайтов по продаже авиабилетов
Европа ужесточает ограничительные меры
Лукашенко допустил проведение выборов после принятия новой Конституции