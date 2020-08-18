Корпорация Oracle включилась в гонку за TikTok

Американская корпорация Oracle провела предварительные переговоры с китайским владельцем TikTok ByteDance и серьезно рассматривает возможность приобретения активов приложения в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, сообщает газета Financial Times.

Издание со ссылкой на источники информирует, что Oracle взаимодействует по этому вопросу с американскими инвесторами, которые уже имеют долю ByteDance, включая General Atlantic и Sequoia Capital. Тем самым корпорация вступила в гонку за приобретение TikTok.

В понедельник FT сообщила, что Microsoft также намерен приобрести активы TikTok в других странах. Компания особенно заинтересована в покупке приложения в Европе и Индии, где оно недавно было запрещено индийским правительством в связи с напряженности на границе с Китаем.

Ранее агентство Reuters сообщило, что компания Twitter Inc также консультировалась с ByteDance о покупке американских активов TikTok. Однако Microsoft считается фаворитом сделки.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп распорядился, чтобы компания ByteDance в течение 90 дней прекратила работу видеоприложения в США из-за опасений по поводу хранения персональных данных американцев.