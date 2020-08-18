Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали

Руководитель проекта по созданию первого российского серийного электрокара ZETTA Денис Щуровский, рассказал, сколько будет стоить новинка в минимальной комплектации. Несмотря на относительно высокий прайс, гендиректор ООО "ZETTA" пообещал, что у отечественного автомобиля лучшие показатели, чем у китайских конкурентов.

"Базовая версия в расчёте бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу, - цитирует Щуровского агентство ТАСС. - Эта версия при 10 кВт∙ч в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причём уже с учётом субсидирования, пробегают до 100 км".

Ранее называлась другая цена, на сто тысяч меньше.

Также Щуровский отметил, что ZETTA может конкурировать по цене с автомобилями, оснащёнными ДВС, и в базовой версии благодаря своей энергоэффективности может использоваться для передвижения по городу даже в базовой версии.

Для начала серийного производства ZETTA компании необходимы инвестиции в размере ста миллионов рублей. После получения этих денег, заявил Щуровский, на организацию выпуска потребуется около 3-4 месяцев.

После старта производства в Самарской области начнётся строительство зарядных станций, позднее опыт будет распространяться на другие субъекты РФ.