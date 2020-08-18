Президент "Барселоны" заявил о назначении Кумана главным тренером

Президент футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу объявил о том, что новым наставником команды станет Рональд Куман.

Об этом Бартомеу заявил в эфире клубного телеканала. В понедельник команду покинул теперь уже бывший главный тренер Кике Сетьен, а во вторник своего поста лишился спортивный директор Эрик Абидаль.

"Если ничего не случится, тренером "Барселоны" будет Куман, - заявил Бартомеу. - Мы отлично знаем его возможности, философию игры и опыт. Мы готовы сделать ставку на него. Рональд был частью "Команды мечты" Йохана Кройфа", - сказал он.

По словам президента клуба, перед назначением Сетьена именно к Куману он обращался, и голландец был в его списке под первым номером. 57-летний Куман до этого работал в сборной Нидерландов. По данным СМИ, теперь каталонцам придется выплатить голландской федерации несколько миллионов евро в качестве компенсации.

Другой вопрос - примут ли игроки Кумана? Ранее лидеры "Барселоны" заявили, что для них возможен только один вариант - назначение на пост главного тренера экс-капитана команды Хави.