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18.08.2020 18:13
Рубрика: Российский автопром

Рассекречен мотоцикл Aurus

Текст: Юрий Зубко
Фото: База "Роспатента". Фото: База "Роспатента".
Фото: База "Роспатента".

Сегодня утром "Российская газета" первой сообщила о том, что в открытой базе Роспатента появились изображения серийного Aurus Komendant. Но на этом новости относительно проекта Aurus не заканчиваются. Также в России запатентовали дизайн будущего мотоцикла.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
Aurus с необычным салоном засняли в Москве

Патентообладателем указан НАМИ, хотя созданием электробайка занимается концерн "Калашников".

Стоит отметить, что об этом аппарате известно не так много. Ожидается, что он получит полностью электрическую силовую установку и две основных модификации. Массовое производство модели начнется в 2023 году.

Напомним, в полном составе семейство Aurus будет включать: седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет. Не исключено появление купе.

Пока Aurus собирают на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге.

Фото: База "Роспатента"
Фото: База "Роспатента".
#Кортеж