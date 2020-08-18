Рассекречен мотоцикл Aurus

Сегодня утром "Российская газета" первой сообщила о том, что в открытой базе Роспатента появились изображения серийного Aurus Komendant. Но на этом новости относительно проекта Aurus не заканчиваются. Также в России запатентовали дизайн будущего мотоцикла.

Патентообладателем указан НАМИ, хотя созданием электробайка занимается концерн "Калашников".

Стоит отметить, что об этом аппарате известно не так много. Ожидается, что он получит полностью электрическую силовую установку и две основных модификации. Массовое производство модели начнется в 2023 году.

Напомним, в полном составе семейство Aurus будет включать: седан, лимузин, минивэн Arsenal, внедорожник Komendant, кабриолет, мотоцикл и вертолет. Не исключено появление купе.

Пока Aurus собирают на мощностях ФГУП НАМИ в Москве, они позволяют выпускать 150-200 машин в год. В 2021 году к производству автомобилей подключится завод Sollers (индустриальный партнер НАМИ) в Елабуге.

Фото: База "Роспатента"