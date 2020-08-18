Как будет выглядеть серийный внедорожник Aurus Komendant

Стало известно, как будет выглядеть серийный вариант российского полноразмерного внедорожника Aurus Komendant - фото финальной итерации автомобиля утекли через базу Роспатента, поскольку ФГУП НАМИ (разработчик и производитель Aurus) оформил охранные документы на нее.

В 2016-2017 гг. НАМИ уже регистрировал дизайн внедорожника проекта "Единая модульная платформа", но то были промежуточные поисковые варианты. По изображениям в новом охранном документе видно, что приводимый в них автомобиль дизайном полностью повторяет рабочие прототипы, которые с начала 2020 года запечатлевали уже несколько раз - сначала в Швеции (там проводятся зимние испытания), затем - в Астрахани (южные испытания).

"Комендант", имеющий отраслевой индекс ЕМП-4124, по агрегатной части будет полностью повторять седан Senat - 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод.

Фото: База "Роспатента"

Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Впрочем, такая же "шайба" с режимами есть и у Сената. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет - 200 мм. Силовая структура кузова внедорожника до средней стойки унифицирована с седаном. Кроме того, у них есть полностью одинаковые кузовные панели - это передние двери.

"Комендант" появится в продаже в 2022 году. Выпускать внедорожник планируют на мощностях елабужского завода Sollers.