В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии

У ликвидированных в перестрелке около села Галашки двух боевиков обнаружен табельный пистолет, предположительно принадлежавший убитому сотруднику Росгвардии.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что следователи проверяют версию о причастности уничтоженных террористов к покушению и смерти бойца Росгвардии. Для подтверждения этой версии, как сообщает ТАСС, назначена экспертиза.

Напомним, что 28 июля на окраине села Яндаре трое неизвестных расстреляли в машине 32-летнего сотрудника Росгвардии. Уходя с места преступления, убийцы захватили табельное оружие.

Преследуя предполагаемых убийц сотрудники правоохранительных структур нашли замаскированный блиндаж, в котором укрывались преступники. Схрон оказался заминирован, но саперы смогли обезвредить растяжку с гранатой.