В Сочи возбудили уголовное дело за "жонглирование" младенцем

В Сочи возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцем, которым размахивал его отец.

"По данному факту следственными органами СК по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка, - говорится в сообщении пресс-службы краевого СУ СК. - 17 августа уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по части 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи".

Напомним, 35-летнего жителя Москвы и его супругу, 27-летнюю уроженку Белгорода, задержали в национальном парке Сочи после того, как они стали героями скандального видео. На записи молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу вниз головой и небрежно с силой раскачивает его, словно куклу, насвистывая мелодию. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. По решению суда супружескую пару арестовали на десять суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи.

"Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались, - добавили в СУ СК. - Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется".

Сейчас решается вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи. В крови у мужчины в результате предварительных тестов обнаружили наркотические вещества. Точные результаты станут известны через несколько дней.