В Сочи возбудили уголовное дело за "жонглирование" младенцем

Новости

МВД Беларуси не будет присоединяться к протестующим и осуждать власть 19:04
Собянин: Неиспользованные путевки на детский отдых можно будет перенести на 2021 год 18:58
США не откроют границы с Мексикой и Канадой до 21 сентября 18:52
Цепкало с семьей не пустили в самолет, летевший из Киева в Варшаву 18:46
Министры обороны России и США провели телефонные переговоры 18:28
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали 18:16
Украина не пустила юного певца на детское "Евровидение" из-за советской песни 18:02
Лукашенко назвал действия координационного совета попыткой захвата власти 18:01
"Барселона" объявила об уходе спортивного директора Абидаля 17:51
Посол РФ: Чем спокойнее в Беларуси, тем спокойнее нам 17:11
Путин выразил обеспокоенность внешними попытками дестабилизации в Беларуси 17:07
Названа цена на российский электрокар ZETTA. Он оказался дороже, чем обещали 17:00
В Ингушетии у боевиков найден пистолет убитого бойца Росгвардии 16:47
Четыре спортивные зоны создадут в парке у Северного речного вокзала 16:40
МВД: Участник протестов в Минске погиб под колесами автомобиля 16:28
Трое потерпевших по делу Ефремова заявили к актеру иск на 1 рубль 16:27
Более 200 арт-галерей смогут получить субсидии от правительства Москвы 16:17
Юрий Лоза прокомментировал скандал вокруг Little Big 15:47
В Ингушетии спецназ ликвидировал двух вооруженных боевиков 15:43
Ловрен отметил ужасный английский Дзюбы 15:43
Суд отменил продление ареста акций Михаила Абызова 15:27
Антиправительственные протесты в Болгарии поддержали более 60% граждан 15:24
Путин в беседе с Макроном подчеркнул недопустимость давления на руководство РБ 15:15
Стали известны дата, место прощания и похорон Валентины Легкоступовой 15:11
Член президиума Боснии Милорад Додик поздравил Шойгу с юбилеем РГО 15:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Верховный суд РФ разъяснил правила распоряжения общим имуществом супругов
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Энерготарифы на Дальнем Востоке будут сохранены до 2028 года
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
Изменены правила экстренной помощи туристам за рубежом
18.08.2020 18:45
Рубрика: Происшествия

В Сочи возбудили уголовное дело за "жонглирование" младенцем

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Сочи возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с младенцем, которым размахивал его отец.

"По данному факту следственными органами СК по Краснодарскому краю была организована доследственная проверка, - говорится в сообщении пресс-службы краевого СУ СК. - 17 августа уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по части 1 статьи 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому району города Сочи".

На Алтае трех подростков осудили за жестокое избиение ребенка

Напомним, 35-летнего жителя Москвы и его супругу, 27-летнюю уроженку Белгорода, задержали в национальном парке Сочи после того, как они стали героями скандального видео. На записи молодой человек, расположившись на отдыхе в лесу, держит младенца за ногу вниз головой и небрежно с силой раскачивает его, словно куклу, насвистывая мелодию. Этот ролик вызвал широкий общественный резонанс. По решению суда супружескую пару арестовали на десять суток, а ребенка временно поместили в инфекционную больницу Сочи.

"Родители не создали условий для проживания малолетней, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, кроме того, не заботились о ее здоровье и жестоко с ней обращались, - добавили в СУ СК. - Более того, подозреваемые не обеспечили оказание дочери медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания. В настоящее время ребенок находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы ее жизни не имеется".

Сейчас решается вопрос о возможном изъятии ребенка из семьи. В крови у мужчины в результате предварительных тестов обнаружили наркотические вещества. Точные результаты станут известны через несколько дней.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Путин получил в подарок от Сечина бутылку с премиальной нефтью
В июле у россиян стало резко больше "свободных денег"
Граждане РФ не пострадали в ходе военного мятежа в Мали
Эксперты оценили возможность повторения дефолта 1998 года
За сутки в России подтверждено 4748 случаев COVID-19 в 83 регионах
Отсутствие запрета продавать микродоли жилья играет на руку мошенникам
Почему угроза реального срока не пугает любителей выпить за рулем