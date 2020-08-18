Стали известны гонорары Сноудена за семь лет после бегства из США

Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, прославившийся обнародованием фактов слежки американских спецслужб за американскими и европейскими гражданами, заработал за семь лет в ссылке публичными выступлениями более 1,2 миллиона долларов, сообщает телеканал CNBC.

Первым было выступление в формате онлайн перед брокерским агентством CSLA из Гонконга за 50 тысяч долларов, последним - за 10 тысяч долларов перед менеджерами компании Deutsche Telekom. Сноуден участвовал также в мероприятиях в учебных заведениях, в том числе в Джорджтаунском университете, университете Колорадо и в колледже Миддлбери в штате Вермонт.

Министерство юстиции США подало иск в суд с целью лишить осведомителя всей прибыли, которую он получал за выступления. По данным минюста, доверенное лицо Сноудена из Массачусетса организовало для него 67 виртуальных выступлений и других мероприятий в период с сентября 2015 года по май 2020 года.

Издание Politico отмечает, что правительство США не может претендовать по закону на аванс за автобиографию Сноудена "Личное дело", которая была издана в 2019 году, но рассчитывает получить отчисления от продаж. Иск по гонорарам появился после того, как президент Дональд Трамп озвучил, что собирается рассмотреть вопрос о помиловании бывшего сотрудника подрядной фирмы Агентства национальной безопасности (АНБ).

"Есть много людей, которые надеются на снисходительное отношение к Сноудену. Другие полагают, что он сделал очень плохие вещи. Мнения по этому вопросу сильно расходятся", - сказал Трамп репортерам в своем гольф-клубе в Бедминстере в Нью-Джерси.

По оценкам наблюдателей, этот комментарии является важным изменением позиции Трампа, который в 2013 году назвал Сноудена "предателем, который должен быть казнен". Президент обещал, что вернет перебежчика домой и заставит предстать перед судом.

Комитет по вооруженным силам палаты представителей выступил против помилования Сноудена. "Он должен предстать перед судом за свои действия", - заявил председатель комитета Адам Смит из округа Вашингтон.

Напомним, 37-летний Сноуден, работавший в компании Booz Allen Hamilton, которая сотрудничала с АНБ, вылетел в мае 2013 года в Гонконг для тайной встречи с журналистами. Он раскрыл чувствительную информацию о контроле со стороны АНБ международных каналов телекоммуникационной связи. В настоящее время Сноуден находится в России.