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Рубрика: В мире

Трамп 27 августа объявит о согласии на выдвижение кандидатом на выборах

Фото: AFP/Brendan Smialowski Фото: AFP/Brendan Smialowski
Фото: AFP/Brendan Smialowski

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что планирует 27 августа из Белого дома объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства.

Фото: AFP/Paul J. Richards
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"У нас будет настоящая речь в следующий четверг", - заявил американский лидер во время выступления в штате Висконсин. По его словам, речь прозвучит в прямом эфире, пишет ТАСС. Ранее в интервью для The New York Post Трамп заявил, что склоняется к тому, чтобы произнести речь, находясь на лужайке у Белого дома.

Официально о выдвижении Трампа кандидатом в президенты от Республиканской партии будет объявлено 24 августа на съезде в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). В июле Трамп заявил, что отказался от проведения мероприятий в Джексонвилле (штат Флорида) из-за коронавируса. В этом городе 25-27 августа должна была состояться вторая часть съезда республиканцев, во время которой ожидалось выступление Трампа.

Напомним, выборы президента США намечены на третье ноября этого года. Кандидатом от Демократической партии на них, как ожидается, будет Джозеф Байден.

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