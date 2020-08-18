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18 августа 2020 г.

Постановление правительства Тульской области от 14 августа 2020 года № 470 "О внесении изменений и дополнений в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 14 августа 2020 г.
Опубликован 18 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тульской области от 16 марта 2020 года № 112 "О введении режима повышенной готовности"

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 и от 30 марта 2020 г. № 9, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения и дополнения:

1) в тексте постановления текст "(2019-nCoV)" заменить текстом "(COVID-19)";

2) в преамбуле постановления текст "постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5" заменить текстом "постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 г. № 5, от 18 марта 2020 г. № 7 и от 30 марта 2020 г. № 9";

3) в подпункте 2.2 пункта 2 постановления текст "на дому" заменить текстом "по месту жительства (пребывания)";

4) подпункт 2.3 пункта 2 постановления изложить в новой редакции:

"2.3. Выполнять требования, предусмотренные постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 и от 30 марта 2020 г. № 9.";

5) в подпунктах 3.2, 3.5 пункта 3 и подпункте 4.2 пункта 4 постановления текст "в пункте 2" заменить текстом "в пункте 2.2";

6) в пункте 3 постановления дополнить подпунктами 3.3, 3.4 следующего содержания:

"3.3. Обеспечить информирование работников, выезжающих из Российской Федерации, о необходимости лабораторных исследований на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее - ПЦР) в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации.

3.4. Проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, полученный не менее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, при привлечении к трудовой деятельности иностранных граждан.", соответственно изменив нумерацию подпунктов;

7) в подпункте 4.2 пункта 4 постановления текст "в пункте 3" заменить текстом "в пункте 3.7";

8) в подпункте 4.3 пункта 4 постановления текст "лицам, указанным в пункте 2, и работникам, указанным в пункте 3 настоящего постановления, в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения (уведомления)" исключить;

9) в подпункте 4.4 пункта 4 постановления текст "Медицинское наблюдение на срок 14 календарных дней всех лиц, указанных в настоящем постановлении, по месту их пребывания." исключить;

10) подпункты 4.1 и 4.12 пункта 4 постановления, пункт 10 постановления исключить.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Заместитель Губернатора Тульской области С.Н.Егоров



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