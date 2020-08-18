В августе в турецкой Анталье отдохнули более 120 тысяч россиян

За две недели в город Анталья, который еще называют туристической столицей Турции, на отдых прибыло более 120 тысяч россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник в аэропорту.

"С 1 по 16 августа к нам приехало 120 937 туристов из РФ. Больше всего - свыше 22 тысяч человек - 10 августа, когда начались чартерные перевозки", - рассказал сотрудник воздушной гавани.

Напомним, регулярное авиасообщение с Турцией возобновилось 1 августа после большого перерыва, связанного с распространением коронавируса. Попасть в Стамбул и Анкару можно из воздушных гаваней Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

А 10 августа на турецкие курорты Анталья, Даламан и Бодрум полетели первые чартерные рейсы. Они были заполнены на 100 процентов, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.