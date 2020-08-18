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18.08.2020 07:56
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре оценили популяционный иммунитет россиян к COVID-19

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Роспотребнадзор проводит оценку популяционного иммунитета к вирусу SARS CoV-2 у населения России. Для этого было проведено свыше 65 тысяч тестов среди жителей 23 территорий страны, еще в трех регионах исследование сейчас завершается, уточнили специалисты ведомства.

С 1 сентября в столице начнется вакцинация против гриппа

"Иммунитет к новому типу коронавируса есть у более 20% жителей Татарстана, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей", - со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора пишет РИА Новости.

Первая в мире вакцина от COVID-19 ровно неделю назад была зарегистрирована в России. Препарат создали ученые Центра имени Гамалеи. Уже произведена и первая промышленная партия новой вакцины. В ближайшие дни начнется иммунизация врачей и учителей - это будет сделано в рамках третьей, пострегистрационной фазы тестирования препарата. А вот массовая вакцинация, по мнению академика Александра Гинцбурга, руководившего созданием лекарства, может начаться в стране через месяц.

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