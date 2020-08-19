Президент Мали объявил о своей отставке

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил о своей отставке и о роспуске парламента страны. Он также поблагодарил население за поддержку.

"Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть", - подчеркнул теперь уже бывший глава государства. Его речь транслировалась в эфире государственного телевидения. Кейта был президентом с 2013 года, пишет ТАСС.

Напомним, рано утром 18 августа на военной базе Кати, расположенной примерно в 15 километрах от столицы Мали, раздались выстрелы. СМИ сообщили о мятеже в вооруженных силах. Мятежники, которыми руководил полковник Садио Камара, взяли под контроль Генштаб, а также арестовали президента, премьера, министров, спикера парламента и ряд военачальников.