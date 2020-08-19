АвтоВАЗ не будет переходить на четырехдневку

АвтоВАЗ продолжает производить автомобили ударными темпами в прежнем режиме. В компании отменили приказ от 10 июня текущего года о введении сокращённой четырёхдневной рабочей недели с 31 августа.

Такое решение связано с обеспеченностью предприятия заказами на новую продукцию в ближайшие месяцы. Это стало возможным благодаря программам опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж, а также началу восстановления спроса на российском рынке.

Как отмечают в компании, имеется неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития рынка в 2021 году. На АвтоВАЗе продолжают внимательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в будущем году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки мощностей завода на полную трудовую неделю. Загрузка производства возможна только при сохранении текущего уровня спроса на машины.

Ранее сообщалось о том, что с 16 августа все площадки Группы АвтоВАЗ возобновили работу после трёхнедельного корпоративного отпуска. В Группу АвтоВАЗ входит непосредственно завод АвтоВАЗ (выпускаются автомобили Lada, Renault и Datsun), Лада Запад Тольятти (Lada Niva), Лада Ижевск (Lada Vesta).