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19.08.2020 15:00
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ не будет переходить на четырехдневку

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

АвтоВАЗ продолжает производить автомобили ударными темпами в прежнем режиме. В компании отменили приказ от 10 июня текущего года о введении сокращённой четырёхдневной рабочей недели с 31 августа.

Фото: Борис Захаров
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Такое решение связано с обеспеченностью предприятия заказами на новую продукцию в ближайшие месяцы. Это стало возможным благодаря программам опережающих госзакупок, роста корпоративных продаж, а также началу восстановления спроса на российском рынке.

Как отмечают в компании, имеется неопределенность относительно общего итога продаж в 2020 году и развития рынка в 2021 году. На АвтоВАЗе продолжают внимательно анализировать различные прогнозы развития рынка до конца года и в будущем году, а также предпринимать все меры для сохранения загрузки мощностей завода на полную трудовую неделю. Загрузка производства возможна только при сохранении текущего уровня спроса на машины.

Ранее сообщалось о том, что с 16 августа все площадки Группы АвтоВАЗ возобновили работу после трёхнедельного корпоративного отпуска. В Группу АвтоВАЗ входит непосредственно завод АвтоВАЗ (выпускаются автомобили Lada, Renault и Datsun), Лада Запад Тольятти (Lada Niva), Лада Ижевск (Lada Vesta).

#Lada