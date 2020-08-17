В России возобновилась сборка Lada, Renault и Datsun

С 16 августа площадки АО "АвтоВАЗ" возобновили работу после трёхнедельного корпоративного отпуска. Во время каникул была произведена плановая модернизация производства и ремонтно-профилактические работы.

На "Lada Ижевск" АвтоВАЗ выпускает семейство моделей Vesta, за исключением Vesta Sport, которое собирается мелкосерийно на предприятии Lada Sport в Тольятти, все остальные Lada собирают на основном конвейере тольяттинского завода.

Здесь же локализована сборка Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, которые перестанут выпускаться с декабря 2020 года.

Не исключено, что во время корпоративного отпуска АвтоВАЗ провёл подготовительные работы к выпуску обновлённого Lada Largus. Ранее предполагалось, что новинку покажут на международном автосалоне в Москве, но он был отменён. Поэтому возможно, что Largus следующего модельного года дебютирует в середине сентября на автовыставке ПМАС в Санкт-Петербурге.