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17.08.2020 08:01
Рубрика: Российский автопром

В России возобновилась сборка Lada, Renault и Datsun

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

С 16 августа площадки АО "АвтоВАЗ" возобновили работу после трёхнедельного корпоративного отпуска. Во время каникул была произведена плановая модернизация производства и ремонтно-профилактические работы.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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На "Lada Ижевск" АвтоВАЗ выпускает семейство моделей Vesta, за исключением Vesta Sport, которое собирается мелкосерийно на предприятии Lada Sport в Тольятти, все остальные Lada собирают на основном конвейере тольяттинского завода.

Здесь же локализована сборка Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway, автомобилей Datsun on-DO и mi-DO, которые перестанут выпускаться с декабря 2020 года.

Не исключено, что во время корпоративного отпуска АвтоВАЗ провёл подготовительные работы к выпуску обновлённого Lada Largus. Ранее предполагалось, что новинку покажут на международном автосалоне в Москве, но он был отменён. Поэтому возможно, что Largus следующего модельного года дебютирует в середине сентября на автовыставке ПМАС в Санкт-Петербурге.

#Lada