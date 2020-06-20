Обновленный Lada Largus. Когда стартует серийное производство

Хоть АвтоВАЗ и продолжает открещиваться от того, что готовит обновленный Largus, фотошпионы чуть ли не каждую неделю ловят тестовые машины на дорогах Тольятти. Ясно, что в скором времени рестайлинговую модель все-таки представят. Но когда стартует серийное производство? Паблик AvtoVAZ News утверждает, что оно может начаться после корпоративного отпуска, т.е. после 16 августа 2020 года.

Ранее в СМИ проходила информация, что АвтоВАЗ приостановил финансирование разработки новых моделей. Включая обновление Lada Vesta и Lada Niva. А также долгосрочные, такие как производство Granta и Niva нового поколения на платформе B0. Исключение составил лишь Largus FL.

Известно, что автомобиль обзаведется абсолютно новым интерьером. Ожидается переработанные передняя панель и дверные карты от Renault Duster. Сиденья, подлокотник, рулевое колесо, комбинация приборов, центральный тоннель, блок климат-контроля, мультимедиа с тачскрином, встроенной навигацией и камерой заднего вида унифицируют с Xray Cross.

Также в ходе рестайлинга Largus получат новое оперение - в фирменном X-стиле Lada. Будут другие крылья, капот, бампер, решетка радиатора, фары и наружные зеркала.

Линейка силовых агрегатов останется прежней: в неё входят вазовские моторы 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., спаренные с 5-скоростной "механикой". Сейчас цена на 5-местный универсал начинается от 627 900 рублей, 7-местная версия обойдётся минимум в 706 900 рублей, фургон стоит 611 900 рублей.