Обновленный Lada Largus: свежая порция фотографий

В Сети уже публиковались снимки обновлённого грузового фургона Lada Largus и размытые кадры пассажирского универсала. Теперь паблик "AvtoVAZ News" распространил подробные и качественные фотографии коммерческой модели.

Прототип, который был замечен на дорогах Тольятти, частично оклеен в маскировочную плёнку. В рамках фейслифта Lada Largus примерил фирменную Х-образную переднюю часть кузова.

Головная оптика заимствована у Renault Logan 2 (без светодиодных ДХО), появился оригинальный передний бампер, решётка радиатора с крупной эмблемой Lada и двумя ламелями, изменилась форма капота и крыльев. Фонари, задний бампер, пятая дверь и боковина остались прежними. Интересно, что на модель установили боковые зеркала нового образца с электроскладыванием и подогревом от Lada Vesta.

По предварительным данным, Lada Largus Facelift получит абсолютно новый интерьер. Ожидается переработанные передняя панель и дверные карты от Renault Duster. Сиденья, подлокотник, рулевое колесо, комбинация приборов, центральный тоннель, блок климат-контроля, мультимедиа с тачскрином, встроенной навигацией и камерой заднего вида унифицируют с Xray Cross.

Помимо этого, в автомобиле центральный блок стеклоподъемников переедет на водительскую дверь, форсунки омывателя лобового стекла перенесут с крышки капота на пластиковое жабо.

Опционально станут доступны боковые подушки безопасности, датчики дождя и света, задние и передние парктроники, а также обогрев ветрового стекла, USB-разъём, розетка и подогрев для второго ряда. Наконец, Largus обзаведётся выкидным ключом от Vesta и литыми дисками нового дизайна.

По технической части без изменений. Модель оснащается "атмосферниками" ВАЗ-11189 (1,6 литра, 87 л.с.) и ВАЗ-21129 (1,6 литра, 106 л.с.). Двигатели работают в паре с пятиступенчатой механической КП.

Обновлённый Lada Largus уже сертифицирован. Серийное производство универсала начнётся в ближайшие месяцы, продажи стартуют осенью текущего года.