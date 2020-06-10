Lada сертифицировала обновленный Largus: можно выпускать

В базе Росстандарта появилось одобрение типа транспортного средства Lada Largus. Судя по всему, документ относится к обновлённой версии универсала.

Никаких изменений в технике и опциональном оснащении изменений не произошло, но что же в таком случае позволяет говорить о том, что ОТТС выдан обновлённому Lada Largus?

Дело в том, что документ прошлой редакции действовал до 21 октября 2021 года, то есть АвтоВАЗу не было необходимости сертифицировать модель, но только в том случае, если бы её не обновляли. Новое ОТТС вступило в силу с 5 июня и будет действовать до того же числа, что и старое - до 21 октября следующего года.

Напомним, получение сертификационного документа означает, что модель прошла цикл испытаний и может выпускаться автопроизводителем в масштабах серийного производства.

Среди опций в новом документе заявлены те же самые позиции, что были в прошлой версии одобрения типа транспортного средства. Однако некоторое оборудование, указанное в ОТТС, не устанавливается на актуальные Lada Largus, и мы увидим его на обновлённом семействе модели: например, боковые подушки безопасности, мультимедиа с тачскрином и встроенной навигацией, система помощи при парковке.

Линейка силовых агрегатов останется прежней: в неё входят вазовские моторы 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., спаренные с 5-скоростной "механикой". Также у Lada Largus есть битопливная версия, работающая как на бензине, так и на компримированном природном газе. Цена на 5-местный универсал начинается от 627 900 рублей, 7-местная версия обойдётся минимум в 706 900 рублей, фургон стоит 611 900 рублей.

Ранее "РГ" публиковала фото обновлённого Lada Largus. Модель получит пересмотренную фронтальную часть, другие корпуса зеркал заднего вида и колёсные диски. По сообщениям инсайдеров, коренным образом будет модернизирован салон.