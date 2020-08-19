Читатели "СОЮЗа" из Беларуси и России отвечают на главный вопрос: Почему мы нужны друг другу?

В эти непростые и, прямо скажем, тревожные дни не только для Беларуси, но и для всего Союзного государства мы задали нашим читателям простой и важный вопрос: "Почему мы нужны друг другу?" Нам ответили губернатор, главный редактор общенациональной газеты, ветеран войны, молодой фермер, рабочий крупного завода, ученый, оскароносный режиссер и многие другие - от Владивостока до Бреста.

Олег Кожемяко, губернатор Приморского края:

- Как мы друг без друга?! Россия и Беларусь два братских народа. По-настоящему братских. У меня бабушка из Гомельщины, не будь во мне белорусской крови, значит, и меня не было бы на свете. Хочу сказать, что не меньше трети населения Дальнего Востока - выходцы из Беларуси. Мы экономически проросли друг в друга. Это же очень важно! Как это можно разорвать? Белорусские МАЗы, БЕЛАЗы, трактора, они все работают в России. У нас эту технику полюбили и считают родной. Европе они не нужны, там сделают все возможное, чтобы не пустить эту замечательные машины на свои рынки.

Я же прекрасно помню Беларусь 1993 года, все заводы стояли, цеха были пустые. И ветер гонял по территории жухлую листву. Эта жуткая картинка на всю жизнь осталась у меня в памяти. Если мы, не дай Бог, потеряем друг друга, то Беларусь пострадает намного больше. Это понимать надо. Сегодня наши "друзья", те, которые в кавычках, стараются растащить два братских народа, разорвать по живому. Люди, дорогие, этого категорически допустить нельзя.

Игорь Черняк, главный редактор газеты "Аргументы и факты":

- В Беларуси популярна шутка, что белорус - это тот же русский, но со знаком качества. Нас, действительно, очень многое связывает и в том, что касается менталитета и исторически. Взять ту же белорусскую промышленность, она в огромной степени завязана на Россию. Белорусские продукты идут на российские рынки, они пользуются популярностью и это можно увидеть по числу красно-зеленых белорусских магазинов в Москве. Многие мои знакомые регулярно отдыхают в белорусских санаториях, они весьма конкурентноспособные с точки зрения цена - качество. Тысячи белорусов учатся в российских вузах... Россия в свою очерель поставляет в Беларусь нефтепродукты, по территории страны проходит нефтепровод, по которому ведутся поставки в Европу. Ряд наших военных объектов находятся на территории Беларуси. Как можно разрубить эти связи, я не представляю. Я не за Лукашенко и не за Тихановскую, я за дружбу между нашими народами и нельзя позволить, чтобы какие-то силы ее разорвали.

Марина Макаркова, начальник службы приема и размещения в гостинице, Витебск:

- Наша экономика "завязана" на России. У многих из нас в России родственники, друзья, партнеры по бизнесу. Я одно время год жила в Москве, трудилась в строительной сфере. И никогда не чувствовала себя в коллективе чужой. Сейчас работаю в гостиничном бизнесе. Всегда с радостью встречаем гостей из России. Их, кстати, с каждым годом становится все больше.

Сергей Шарапов, водитель, Новосибирск:

- Россияне и белорусы не просто нужны друг другу, мы братья и сестры. Я родился и вырос в СССР и до сих пор не считаю жителей бывших союзных республик чужими. Как можно спрашивать: зачем тебе нужен брат? В школе, в начальных классах, мы вырезали из бумаги флаги всех республик, и я навсегда запомнил флаг Белоруссии - он самый красивый, с белым узором. Это память детства, ее ничем не вытравить.

Павел Григорьев, рабочий Ярославского электромашиностроительного завода:

- Зачем нужен муж жене или жена мужу? Чтобы жить вместе, помогать друг другу, растить детей. Так и здесь: Россия и Беларусь - не соседи даже, а родня. Мы вместе победили фашистов, вместе восстанавливали страну после войны. У меня жена из-под Гомеля, куча родни там, ездим друг к другу в гости. Не важно, что у них паспорта другие, мы по-прежнему одна семья.

Владимир Габров, руководитель военно-патриотического центра специальной подготовки для допризывной молодежи "Скиф", Речица:

- Мы исторически связаны. Постоянно проводим с коллегами из России совместные патриотические мероприятия. Они всегда нас тепло встречают, мы - их. Организуем соревнования, во время которых наши ребята получают новые знания, становятся сильнее, учатся дружить, понимать, что у нас много общего… У меня очень много друзей в России - от Калининграда до Владивостока.

Валентина Талызина, народная артистка России:

- Белорусы и россияне - это две части одной славянской души. Нам категорически нельзя терять друг друга. Мы славяне, если будем вместе значит будем сильней и крепче.

Я в Барановичах войну ребенком встретила, чудом с мамой на полуторке эвакуировались под бомбежками. Поэтому всю жизнь особое чувство к Беларуси испытываю.

Честно скажу, у меня к белорусам большое доверие. Они надежные, никогда в жизни меня не подводили и не обманывали. На них можно положиться.

Анатолий Алай, народный артист Беларуси:

- Это то же самое, что у одного брата спросить, зачем ему нужен второй. Мы - одна семья. У нас единые корни. Тесные творческие и экономические связи. Больше половины фильмов, которые я сделал как режиссер, совместного производства России и Беларуси. Документалисты наших стран работают в одном ключе, у нас нет разделения на своих и чужих. Поэтому мы легко находим общий язык. А в результате происходит взаимное обогащение культурного наследия.

Александр Николаенко, оператор станков с ЧПУ завода "Гидромаш", Нижний Новогород:

- Зачем нужны братья и сестры? Наверное, чтобы поддерживать друг друга в трудную минуту, помогать. Я говорю и про наши народы, и про наши государства. У нас совместная история, такая большая и длинная, что вряд ли можно ее поделить: вот это мое, а это твое. Как-то я ездил в Минск, так чувствовал себя как дома. Делить нам точно нечего.

Роман Волков, начальник участка "Арконик Самарского металлургического завода":

- Россия и Беларусь всегда были и будут братскими государствами. У нас должна быть общая защита, торговые отношения. И для людей такое сотрудничество выгодно. И я сам, и многие мои знакомые ездим в Минск. Мы отдыхаем на белорусских турбазах - с лечением, питанием, поправляем здоровье за приемлемые деньги. Привозим оттуда качественный недорогой текстиль, обувь, а туда везем родственникам электротехнику, компьютеры, в России они дешевле.

Владимир Меньшов, народный артист России:

- В Беларусь я влюбился в 1980 году, когда приезжал показывать свой фильм "Москва слезам не верит". Шефство надо мной взял замечательный белорусский режиссер Виктор Туров. Я даже заночевал у него и всю ночь проговорил с его мамой, которая во время войны была в партизанском отряде. Мы столько пережили вместе. Я не отношу белорусских студентов ВГИКа к иностранным, называю их "нашими".

Почему мы нужны друг другу?

Приамурье

Фронтовик 93-летний Игнатий Басалай - о том, что и беды, и победы у белорусов и россиян общие

Мудрый дед Игнатий уверен: если славяне окончательно разделятся, то лучше им не станет. Никогда. Фото: Андрей Ильинский

Дед Игнатий - герой материала "Судьба Басалая", вышедшего в "СОЮЗе" 25 июня 2020 года.

- Мне в этом году исполнится девяносто четыре года, чувствую, что силы уже уходят. А голова на удивление ясная, все понимаю, все помню, ночами плохо сплю, все думку думаю. Телевизор смотрю, радиоприемник у меня рядом с кроватью, слушаю разные радиостанции. Все мое внимание сейчас приковано только к родной Беларуси. Порой лекарство забываю выпить, душа моя там, на Родине.

Рад, что есть возможность обратиться к своим землякам. Вот меня спросили: почему мы нужны друг другу? Я сразу этот вопрос и не понял до конца. Почему человеку нужна левая рука, а почему ему нужна правая? Это же все организм. Самая большая трагедия будет в том, если мы друг друга потеряем. Мы вместе одного врага били, наши хаты были рядом. Женщины под Смоленском ховали меня в погребе и кормили. Называли сынком. Наши белорусские бабоньки последнее отдавали, на виселицу шли, а спасали солдат. Наших солдат. Никто не спрашивал, какой ты крови. Если славяне окончательно разделятся, то лучше им не станет. Никогда. Это история. Поверьте мне, я прожил большую жизнь. Голод видел, смерть видел в метре от себя. Жизнь знаю не по книгам. Правителей на моем веку было десятки. Они приходят и уходят, а народы остаются. Я вас всех люблю".

...Война застала его четырнадцатилетним подростком в родном селе Святая Воля Брестской области. Когда село заняли фашисты, Игнатий, как многие его односельчане, пошел партизанить. Попал в отряд к Александру Сабурову, затем служил под командованием легендарного Сидора Ковпака. Парнишка прошел через все ужасы и тяготы войны. С конца 1944 года служил в действующей армии, освобождал Кенингсберг и Прибалтику. Игнатий Тихонович даже сегодня с болью вспоминает о самом страшном моменте своей долгой жизни, когда вместе с боевыми товарищами они вошли в освобожденный лагерь Освенцим.

Есть в биографии Игнатия Басалая тяжелое ранение в живот, осколок от немецкого снаряда понаворотил там дел, врачи чудом вытащили его с того света. Его война закончилась в Улан-Баторе. Затем судьба занесла парнишку в Приамурье, в маленький городок Белогорск. Сначала Игнатий устроился на железную дорогу, был путевым рабочим, затем выучился на машиниста паровоза. Женился, родилась дочь. В конце 80-х волей судеб оказались в Благовещенске. Сейчас приамурский белорус дед Игнатий живет один: похоронил и дочь, и жену. Но в доме порядок.

Сержант Басалай говорит, что есть у него цель - дожить до следующего парада Победы. "Доживу обязательно, мы, белорусы, народ упертый, своего всегда добиваемся", - улыбается Игнатий Тихонович.

Санкт-Петербург

Народная артистка России Светлана Крючкова - о том, как больно делить сердце пополам

Актриса Светлана Крючкова - наполовину белоруска, ее отец родом с Гомельщины. Фото: Photoxpress

В интервью "СОЮЗу" актриса призналась: "Я настоящая бульбашка. Больше всего на свете я люблю картошку: могу есть ее утром, днем, вечером и даже ночью. Вареную, жареную, запеченную. Папа-то у меня белорус, и мне, наверное, генетически эта любовь передалась".

А еще Светлана Николаевна вспомнила, как в детстве бывала на папиной родине в Жлобинском районе Гомельской области: "Там есть хутор, на котором жила одна из пяти отцовских сестер. Мне было лет шесть, но я до сих пор глазами помню поле льна, море голубых цветочков... Еще помню, как брат с сестрой ходили на болото, резали торф. Запомнила пыльную дорогу, пыли на ней было по щиколотку, она была теплая... Поэтому, когда слышу слово "Беларусь", у меня в душе разливается тепло. У меня перед глазами встают белорусские хатки, прохладные комнаты и их запах"...

Курилы

Белорус Володя Шамехин с курильского острова Итуруп - о том, с чего начинается родина

Белоруса Владимира Шамехина судьба закинула на Курилы. Женился, родились двое детишек. Теперь его родина и здесь. Фото: Сергей Красноухов

В гостях у "союзной" семьи Шамехиных мы побывали в прошлом году: гомельчанин Володя работает машинистом на островной электростанции, дает свет, тепло и жизнь целому острову, а его красавица жена Настя - фельдшер в местной амбулатории. А еще в семье растут семилетняя Василиса и четырехлетний Санек. Все они стали героями публикации "СОЮЗа" за 10 января 2019 года под названием "За маяк отвечаю".

Настя по отцу белоруска, а мама у нее местная, "островчанка". Так получилось, что у Насти в детстве было два берега, к которым ее постоянно тянуло. Один - это побережье Охотского моря, в нескольких сотнях метров от которого стояли их дом и школа. Второй - это поселок Тереховка, что в Добрушкском районе Гомельщины, где у бабушки с дедушкой она и проводила все летние каникулы. Там и судьбу свою встретила - Володя жил с родителями на соседней улице. Свадьбу они сыграли в Беларуси, а затем полетели к далекому острову. На провокационный вопрос, не думают ли вернуться в родную Гомельщину, глава семьи отвечает твердо: "Пока таких мыслей в голове нет". Отпуска семья Шамехиных традиционно проводит в Беларуси, один раз в два года жителям Итурупа билеты оплачивает государство. Супруги признаются: "В Беларуси у нас вся родня живет. По поселку ста метров не пройдешь, чтобы родственника не встретить". Погостят, а потом возвращаются назад на Итуруп. Здесь теперь тоже родина.

Минск

Директор мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Григорий Бысюк - о нашей общей памяти

Григорий Бысюк: Брестская крепость - цитадель нашей общей памяти. И беречь эту память надлежит также вместе. Фото: Роман Щербенков

Григорий Бысюк заметно волнуется:

- О том, насколько мы, белорусы и россияне, нужны друг другу, говорят многие наши посетители, которые приезжают из близких и самых отдаленных уголков нашего Союзного государства, чтобы почтить память погибших героев.

Во время празднования 75-й годовщины Великой Победы и в день 79-летия начала Великой Отечественной войны в Брестской крепости это ощущалось особенно. Мы должны быть благодарны своим отцам, дедам, прадедам за то, что они освободили мир от коричневой чумы, и беречь как зеницу ока их наследие. Сегодня это особенно актуально, поскольку попыток вбить клин в братские отношения наших народов немало. Но в трудные моменты мы всегда были и будем вместе.

За два последних года из бюджета Союзного государства на ремонт и консервацию сооружений мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", создание новых экспозиций направлено около 200 млн российских рублей. В Восточном форте недавно открылся музей, рассказывающий о его героической обороне. Началась реконструкция Пятого форта - наиболее сохранившегося до наших дней объекта Брест-Литовской крепости. Здесь специалисты проведут ремонт и консервацию отдельных сооружений.

Могилев

Семья москвичей Мороз - о том, как они открыли в Беларуси свое дело и стали здесь своими

Максим Мороз теперь хозяин агроусадьбы "Понивилль" в агрогородке Ланьково Белыничского района. Фото: Андрей Сазонов

Максим Мороз, хозяин агроусадьбы "Понивилль" в агрогородке Ланьково Белыничского района, рассказал "СОЮЗу", как он с семьей оказался в Беларуси.

- Мой отец военный, и в детстве я с ним успел объехать едва ли не весь Советский Союз, видел многие города теперь уже разных стран. - Как по мне, так белорусы, россияне и украинцы - один народ. И не надо в моих словах искать политическую подоплеку. Я говорю о схожести менталитетов, общих корнях, единстве истории, культуры, традиций и всего, что из этого вытекает. Мы это чувствуем, когда собираемся за общим семейным столом.

Юлия - коренная москвичка. Максим родом из-под Киева. Оба в совершенстве владеют английским языком, работали переводчиками. На работе - в режиме онлайн - и познакомились. А поняв, что связывает их не только общее дело, но и серьезное чувство - поженились. Около месяца супруги Мороз прожили в Москве, примерно столько же - в Подмосковье. А потом по интернету нашли объявление о продаже дома в Беларуси и перебрались в страну, с которой у них "случилась любовь с первого взгляда". Их дочке Алисе недавно исполнилось 5 лет. Она родилась уже в Беларуси. И здесь ей очень нравится.

В агрогородке Ланьково Морозы нашли свое дело и новых друзей. Местная власть помогла - сельсовет выделил в аренду 18 гектаров земли. Завели лошадей и пони, построили агроусадьбу "Понивилль". Теперь дети со всей округи приезжают сюда покататься. Любовь к лошадям у Юлии с детства - в Москве посещала конноспортивную школу. По первой специальности она биолог - окончила Российский государственный аграрный университет МСХА имени Тимирязева. По второй - зоопсихолог. На пару с подругой дает онлайн-консультации по дрессировке собак (у Юли с Максимом их три). Еще одно Юлино увлечение - пение, она - участница ансамбля "Медуница", что работает при сельском клубе. Хобби Максима, оно же и официальная его работа, тоже творческое - ведет в Белыничах детский кружок моделирования.

- Когда переезжали в Беларусь, не понимали разницы между деревней и агрогородком, - рассказывает Юлия. - Теперь видим. В агрогородке есть все, что нужно для жизни: стационарный магазин, почта, клуб, детский сад...

Уфа

Директор белорусского музея в Башкирии Жанна Хализова - о том, что мы все вышли из одной колыбели

В селе Балтика под Уфой не понаслышке знают, что такое плечо друга. Фото: Петр Коннов

Жанна Хализова, директор национального музея белорусов в селе Балтика Иглинского района Башкирии, не скрывает эмоций:

- А зачем нужны друг другу родные люди? Чтобы поддержать добрым словом, хорошим делом, когда тяжело, чтобы искренне порадоваться успехам и победам. Как бы ни складывалась жизнь, среди простого народа русские и белорусы всегда были и остаются близкими людьми. Ведь нас очень многое связывает: общие корни, вековая история, культурные и религиозные традиции. Мы были и остаемся братьями. Сегодня, когда между странами мира возникают недопонимание, конфликты и откровенная вражда, особенно важно иметь рядом надежное плечо.

Музей в башкирской Балтике - настоящий белорусский уголок в многонациональной республике с населением более четырех миллионов. Здесь собрана уникальная коллекция утвари и предметов быта, которыми пользовалось не одно поколение белорусов: пожелтевшие старинные книги и письма лежат рядом с красочными изданиями о современной Беларуси. Национальные костюмы, изящные изделия из соломки, глиняная посуда, ручные кружево и вышивка, тканые половики, нарядные рушники - все настоящее, хранящее энергетику бывших хозяев. Невозможно поверить, что всего шесть лет назад вместо этого богатства здесь было пепелище. В августе 2013-го в Балтику пришла беда: в только отремонтированный сельский Дом культуры ударила молния, загорелся второй этаж, где и размещался белорусский музей. От богатейшей, годами собираемой экспозиции остались жалкие крохи. Музей был душой села, а как жить без души? Будем собирать экспозицию заново, единогласно решили балтийцы. Между тем о беде, случившейся в далекой Балтике, узнали и в Беларуси. И не могли не помочь братьям: через отделение Посольства Республики Беларусь в РФ в Уфе Республиканский центр национальных культур передал музею два комплекта народных костюмов, Национальный банк - прекрасно изданные книги о традициях и обычаях белорусов. Часть экспонатов приобрели на средства республиканского гранта в 800 тысяч рублей. Всем миром восстановили музей, который сегодня живет и здравствует. И ждет новых гостей.

Урал

Уральский дизель-моторный завод и Белорусский автомобильный завод возвращаются к совместному производству самосвалов-гигантов: в выгоде будут все

Уральские дизели возвращаются на БелАЗ. и, что очень важно, - вовремя. Фото: Уральский дизель-моторный завод

Сотрудничество с Белорусским автомобильным заводом - это важная веха в истории нашего предприятия. Это мнение генерального директора УДМЗ Петра Скворцова. В оценке руководителя нет ни малейшей натяжки: спустя десятилетия давние партнеры возвращаются к совместному производству самосвалов-гигантов.

Пожалуй, не все уже помнят, что с момента выпуска "БелАЗы" комплектовались дизелями Уральского турбомоторного завода. В Беларусь из Свердловской области тогда поставили более четырех тысяч силовых агрегатов. В силу конструктивных особенностей они высоко оценивались машиностроителями и эксплуатационниками, в том числе из Беларуси, но после обвального сокращения производства в 90-х годах уральцы не смогли восставить прежние объемы производства, а следовательно, зарабатывать столько, чтобы не то что создавать новые серии двигателей, а элементарно поддерживать уровень выпускающихся. Качество упало настолько, что БелАЗ, закупавший до 300 уральских дизелей в год, отказался от них полностью. С тех пор на самосвалы стали устанавливать по преимуществу американские агрегаты. Но это делало машины дороже, могло подтолкнуть традиционных покупателей всерьез рассматривать предложения конкурентов. Идеально, конечно, было комплектовать машины силовыми агрегатами сопоставимого уровня качества, что у конкурентов, но с меньшей ценой.

Сделать такой дизель для карьерных самосвалов большой грузоподъемности - до 240 тонн - взялся УДМЗ, выделившийся из состава Уральского турбомоторного завода, а с не столь давнего времени входящий в группу "Синара". Восемь лет назад завод выиграл конкурс Минпромторга России на включение в федеральную целевую программу "Национальная технологическая база". По госконтракту завод обязался разработать новое семейство дизельных двигателей и построить современный производственный комплекс. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей. С 2014 года УДМЗ начал сотрудничество с БелАЗом по внедрению дизелей нового поколения. Спустя два года уральцы произвели двигатель модели 12ДМ-185А, изготовленный по заказу белорусских машиностроителей, и начали его заводские испытания. В эти дни в Бурятии завершился этап промышленно-эксплуатационных испытаний.

Осенью прошлого года в Минске заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписали протокол, определяющий развитие урало-белорусских связей на ближайшие годы. Было принято решение производить на Уральском дизель-моторном заводе двигатели для карьерного самосвала.

Получается, что уральские дизели возвращаются на БелАЗ. И - вовремя. Известно, что объемы продаж карьерных самосвалов зависят от ситуации на рынке сырья. В плюсе окажется тот, кто позволит добывающим предприятиям иметь минимальные затраты на перевозку полезных ископаемых, пустых пород. Вот почему возобновление сотрудничества уральских и белорусских машиностроителей оказывается более чем кстати: они способны предложить рынку самосвал большой грузоподъемности с качественным двигателем по конкурентной цене.

Карелия

Беларусь реализует здесь инвестиционный проект по производству лесной техники: это вложения на 19 млрд рублей и создание 500 рабочих мест

В прошлом году белорусские форвардеры "Амкодор" получили статус российской продукции. Фото: Роман Щербенков

Сборочное производство запустили на базе бывшего Онежского тракторного завода, выпускавшего в советские годы знаменитый трактор "Онежец".

После распада Советского Союза завод не смог выжить. Сегодня он находится в стадии банкротства. А вот белорусский тракторный завод выстоял. В настоящее время на предприятии собирают современные машины для лесозаготовительной промышленности.

Эти тракторы спиливают дерево за несколько минут, а затем после нескольких движений джойстиком оставляют готовые к транспортировке бревна. Стволы - без веток и заданной длины. Подобную технику для заготовки леса в СНГ практически никто не производит. А не так давно на предприятии смонтировали новое оборудование. Это мостовые краны грузоподъемностью от 10 до 22 тонн, всего их десять. Мостовые краны, управляемые с пола при помощи системы радиоуправления, - наиболее современное оборудование для производства техники.

Обе стороны считают сбор современных харвестеров, форвардеров, лесопогрузчиков и других машин лесопромышленного комплекса обоюдовыгодным. Для Карелии - это возможность получать налоги, обеспечивать собственных подготовленных специалистов работой, для Беларуси - создавать новые машины, выходить с ними на зарубежный рынок.

- Создание подобного производства в России говорит о признании компетенции белорусского производителя, который зарекомендовал себя хорошей техникой. Это одно. А второе - это пример интеграционного проекта Союзного государства. Важно, чтобы кооперация, которая есть между российскими и белорусскими предприятиями, подкреплялась новыми проектами, - прокомментировал на встрече в Минске первый замминистра промышленности Беларуси.

Кстати, в прошлом году белорусские форвардеры "Амкодор" получили статус российской продукции - это позволит пользоваться всеми мерами господдержки, которые оказывает Минпромторг РФ.

Специальный инвестиционный контракт Беларуси и Карелии рассчитан на десять лет. На сегодняшний день создано 42 рабочих места, объем инвестиций составил 150 млн рублей. Предприятие купило оборудование для производства и сборки лесозаготовительных машин и внутрицеховой технологический транспорт. К концу года планируют собрать 64 единицы техники. При выходе на полную мощность предполагается выпускать не менее одной тысячи лесных машин в год.

Проект также предусматривает производство комплектующих, которые будут использоваться не только для собственного производства, но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники.

Появилась и другая выгодная перспектива - сотрудничество в Арктике, тем более что три муниципальных района Карелии стали ее частью. Группа энтузиастов уже создала фонд "Арктика - Союзное государство". Сейчас они активно сотрудничают с Мурманской и Архангельской областями.

- Я сторонник того, чтобы технологии, которые могут быть использованы в Арктике, адаптировались здесь. И могу назвать 5-6 белорусских технологических новинок, которые можно использовать, - предложил недавно в Петрозаводске Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Но теперь главное - не потерять все это.

Татарстан

В республике действуют четыре предприятия с участием белорусского капитала. А автобусный парк Казани на 50 процентов состоит из "МАЗов"

На "МТЗ-Татарстан" открылся также учебный класс для взрослых. Здесь повышают квалификацию механизаторы, фермеры и преподаватели профильных учебных заведений из районов республики. Фото: Роман Щербенков

Вот уже 18 лет в Особой экономической зоне "Алабуга" действует предприятие "МТЗ-Татарстан", выпускающее легендарные трактора "Беларус". Узнать его посреди однотипных промышленных ангаров можно еще издалека. У ворот завода в обрамлении плетня стоят колодец-журавль, телега, пара стогов сена и деревянный столб с гнездом аиста. Этакий "островок" Беларуси.

Создавали предприятие, можно сказать, на руинах. В 1980-е под Елабугой затеяли строительство Камского тракторного завода. Но Советский Союз развалился - рухнул и масштабный проект. И вот в 2002 году его решили возродить, но уже вместе с белорусскими коллегами. Начинали с продажи запчастей и техники. Работали здесь всего 12 человек. Позже запустили производство. Сейчас на заводе трудятся 300 сотрудников. За эти годы "МТЗ-Татарстан" выпустил почти 15 тысяч тракторов. Мощностей хватает, чтобы обеспечить техникой Приволжский и Уральский федеральные округа.

Разумеется, востребована эта продукция и в самом Татарстане, где сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей экономики. "Беларусы" давно прижились здесь и занимают 60 процентов от всего тракторного парка. Более того, они "породнились" в республике с "КАМАЗом". Три модели в линейке завода: "Беларус-1523", "Беларус-2022" и новейший энергонасыщенный "Беларус-3522" оснащены двигателями "Камминз-Кама". Создали "сердца" для тракторов на совместном предприятии челнинского автогиганта и компании Cummins (США).

Как поясняет гендиректор "МТЗ-Татарстан" Константин Анисимов, это делает трактор более доступным в обслуживании и является шагом на пути к локализации. К тому же татарстанский "движок" становится своего рода "пропуском" для техники в республиканскую субсидийную программу. Согласно ее условиям фермеру при покупке отечественного трактора оплачивают 50 процентов стоимости из бюджета Республики Татарстан.

Совместно с другой татарстанской компанией РариТЭК завод выпустил первую газомоторную версию трактора МТЗ 1221-2. Он работает на метане и позволяет экономить до 70 процентов топлива.

Дело в том, что Татарстан является пилотным регионом по переводу транспортных средств на газовое топливо. И МТЗ вызвался помочь с сельхозтехникой. Завод, в свою очередь, может рассчитывать на государственные субсидии.

Подготовили "Беларусы" в республике почву и для создания еще одного масштабного проекта - татарстано-белорусского машиностроительного кластера на базе МТЗ. Договоренность об этом достигнута на уровне правительств Татарстана и Республики Беларусь.

"Нужно использовать Елабужскую площадку не только для производства тракторной техники, но и для организации и вхождения на российский рынок белорусских предприятий", - отметил президент РТ Рустам Минниханов.

Есть идеи выпускать здесь комбайны "Гомсельмаш", автобусы "МАЗ" и даже лифты.

Вкладывается МТЗ в республике не только в развитие производства, но и в подготовку новых кадров. Пару лет назад предприятие оборудовало класс для Казанского аграрного государственного университета, а в качестве наглядных пособий передало в вуз пять новых тракторов. Студенты здесь досконально изучают устройство тракторов "Беларус" и учатся управлять ими.

Также будущие инженеры и механизаторы могут проходить практику на заводе.

- Продукция МТЗ не ассоциируется у меня с импортом, это наше, родное, - признался проректор университета Айрат Валиев. - Без этой марки мы не можем представить себе сельское хозяйство республики.

А непосредственно на территории "МТЗ-Татарстан" открылся учебный класс уже для взрослых. Здесь повышают квалификацию механизаторы, фермеры и преподаватели профильных учебных заведений из районов республики. Двери открыты для всех. Чужих здесь нет.

На "МТЗ-Татарстан" открылся также учебный класс для взрослых. Здесь повышают квалификацию механизаторы, фермеры и преподаватели профильных учебных заведений из районов республики.

Между тем

Товарооборот между Татарстаном и Республикой Беларусь в 2019 году составил 1,2 миллиарда рублей. На территории Татарстана действует четыре предприятия с участием белорусского капитала. Автобусный парк Казани на 50 процентов состоит из "МАЗов".