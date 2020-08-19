Эксперты назвали замедляющие работу смартфона приложения

Ускорить работу смартфона поможет удаление тяжелых приложений, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне. Виджеты на рабочем столе смартфона тоже часто тормозят его работу, рассказал эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

"Быстродействием не отличаются старые смартфоны. Это касается как устройств на iOS, так и на Android. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go", - цитирует эксперта агентство "Прайм".

Ускорить работу своих помощников можно за счет изменения настроек системы или перехода на менее ресурсоемкие аналоги приложений. Ранее эксперты перечислили популярные модели и бренды гаджетов, которые страхуют чаще всего. Среди смартфонов это Honor: 35% от общего объема страховок приобретено именно для него. Samsung - второй по популярности страхования бренд (22%), а замыкает десятку этого рейтинга Nokia (0,1%).