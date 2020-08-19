Какие фильмы покажет фестиваль "Висла"

В конце августа в Москве пройдет 13-й фестиваль польских фильмов "Висла". Организаторы подготовили программу, представляющую кинематограф Польши во всем его видовом разнообразии: зрители увидят игровые, документальные и анимационные работы, короткий и полный метр.

Внеконкурсная секция "Панорама польского кино" демонстрирует изобилие тем и жанров. Здесь будет показан фильм закрытия фестиваля "Процедер" Михаила Венгжина, байопик об известном польском рэпере, бунтаре и поэте Томаше Хада. Комедия "Вкус ФО" Марико Бобрик расскажет историю десятилетней вьетнамской девушки Майи и ее отца-повара.

"Я сейчас вру" Павла Боровского - утонченный в визуальном плане, полный неоднозначности и загадок рассказ о трех знаменитостях, чьи личные истории переплетаются, вовлекая зрителя в изощренную игру. Романтическая комедия "К счастью" Томаша Конецкого - история о любви, зарождающейся в непредвиденных обстоятельствах. Наконец, лента "Эфир" почетного профессора Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, обладателя спецприза 26-го Международного минского кинофестиваля "Лiстапад" президента Беларуси "За сохранение и развитие духовности в киноискусстве" Кшиштофа Занусси, перенесет зрителя в начало ХХ века и познакомит его с доктором, чьи эксперименты над людьми приводят к жутким последствиям.

- Главный герой - врач, который рвется делать эксперименты на людях и использует средство, освобождающее от боли, но позволяющее манипулировать человеком, - рассказал о своем фильме Занусси. - Это версия "Фауста", перенесенная в начало XX века.