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Роуз МакГоуэн обвинила в педофилии режиссера Александра Пэйна

Новости
    19.08.2020, 12:31
Текст:   Олег Усков

Актриса Роуз МакГоуэн, звезда "Зачарованных", бывшая спутница Мэрилина Мэнсона и одна из главных хулительниц Харви Вайнштейна, вновь на острие атаки в борьбе за голливудскую справедливость.

На этот раз под колотушку МакГоуэн попал 59-летний американский режиссер, сценарист и продюсер Александр Пэйн ("На обочине", "Потомки", "О Шмидте", "Короче", сценарист третьего "Парка Юрского периода"), дважды лауреат "Оскара" и множества других важнейших премий.

Охальника актриса разоблачила у себя в Twitter. Акцентируя, что ей на момент инцидента было пятнадцать лет, и он навечно врезался ей в память.

Как изложила Роуз, Пэйн пригласил девочку к себе домой, показал скабрезное кино, растлил, а потом выставил на улицу, "оставив на углу".

Также МакГоуэн выложила большой пост в Instagram, в котором порассуждала на тему харрасмента, указав, что тогда, в свои пятнадцать, она еще не понимала, что ей воспользовались, и призвала быть начеку, так как сексуальные хищники по-прежнему выходят на охоту.

При этом Роуз уточняет: у нее нет цели разрушить карьеру кинематографиста, она просто требует, чтобы тот во всем признался и извинился.

Издание Deadline обратилось к режиссеру и его представителю за комментариями, но их не последовало.

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