Актриса Роуз Макгоуэн об американском обществе: В точности как секта

Звезда сериала "Зачарованные", американская актриса, режиссер, певица и деятельная активистка Роуз Макгоуэн энергично продолжила резать правду-матку по живому.

В интервью ведущему программы RT Going Underground 46-летняя Роуз заверила, что нынешняя реальность в США "именно такова", как о ней рассказывают RT и другие называемые в Америке "вредительскими" СМИ.

При этом актриса сообщила: она гордится тем, что сейчас происходит в ее стране и движение протеста всесторонне поддерживает. Так как американское общество разделено на классы, и это - "репрессивная система, которая функционирует в точности как секта".

В частности, подчеркнула Роуз, она имеет в виду общеизвестную позицию Америки: "Мы самые лучшие, не вздумайте уезжать отсюда, за пределами США страшно".

Согласно наблюдению актрисы, американские новости находятся под столь тщательным контролем, что там никогда не рассказывают о том, что происходит в других частях света.

"Необходимо разрушить такой сектантский образ мышления", - полагает Макгоуэн.

Отметим, что ранее Роуз выступила одним из застрельщиков движения против сексуального хищничества мужчин, обличая бывшего киномагната Харви Вайнштейна.

Продюсер, на которого обрушились десятки обвинений, был признан виновным в изнасилованиях и приговорен к 23 годам тюрьмы. Кроме того, Вайнштейна обвинили и в педофилии.

Перед этим сообщалось, что на акцию протеста за права чернокожих в Лондоне на костылях пришла Мадонна.