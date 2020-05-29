Отбывающего 23-летний тюремный срок Вайнштейна обвинили в педофилии

Новые обвинения выдвинуты в четверг в отношении уже отбывающего 23-летний тюремный срок бывшего киномагната Харви Вайнштейна. На этот раз речь идет о еще четырех изнасилованиях, включая надругательство над несовершеннолетней начинающей актрисой. Имена жертв не названы.

Как передает Variety, предполагаемые преступления продюсер совершал с 1984 по 2013 год. При этом в 1994-м экс-магнат изнасиловал юную актрису, которой на момент инцидента было "около семнадцати лет".

Уточнено: ЧП произошло в отеле, где продюсер удерживал жертву силой, насиловал, угрожая, что, если жертва расскажет о случившемся, он как минимум разрушит ее карьеру в кино. Кроме того, наймет специально обученных людей, которые нанесут физический урон ей и ее родным.

В качестве ответчиков по делу выступают оба брата Вайнштейн, а также компании Miramax и Disney. Которые могли знать о творящихся злодеяниях и о том, что Харви сексуально невоздержан, но ничего не предпринимали, чтобы воспрепятствовать бесчинствам хищного босса.

Еще одной жертвой его стала ныне семидесятилетняя женщина из Эквадора, заявившей, что Вайнштейн изнасиловал ее в отеле Majestic в Канне в 1984-м, когда она доверилась ему, так как пыталась сделать карьеру в кинодокументалистике.

Третья жертва, венгерка, настаивает, что продюсер надругался над ней орально в 2013-м на МКФ в Венеции, пригласив в отель после прослушиваний.

Последняя (на сегодня) вероятная жертва любвеобильности продюсера вспомнила, как Вайнштейн взял ее силой в 2008-м в Нью-Йорке, где они познакомились в ресторане. Как и предыдущих своих жертв, данного анонима маньяк охмурил посулами обустройства карьеры.

Ранее сообщалось, что Вайнштейн переболел в тюрьме коронавирусом.