Она еще и едет. Блогеры построили самую низкую "Нива" в мире

Авторы канала на Youtube "808" рассказали о самой низкой Lada 4x4 (Niva) в мире. Проект под названием "Нива Текстура" был построен примерно за один год энтузиастами из Санкт-Петербурга.

За основу самодельного автомобиля заимствовали не самый свежий экземпляр модели. Нижняя часть кузова легендарного внедорожника спилена до уровня головной оптики. В несущую часть кузова внесены серьёзные изменения. Для того, чтобы колёса поместились без расширения, разработчики установили мост и подрамник от "Жигулей".

Помимо этого, "Нива" получила сдвижную крышу, капот с отверстиями под колёса и карбюраторный мотор, а также оригинальные светотехнику и петли задней двери. Что касается выхлопа, то он выведен в правое переднее крыло. Топливный бак объёмом всего 5 литров располагается в салоне, сам интерьер выполнен в гоночном стиле.

Машина в буквальном смысле имеет минимальный дорожный просвет. "Лежачие полицейские" "Нива Текстура" преодолевает с помощью пневмоподвески. Кстати говоря, "Нива" окрашена в красно-чёрную эмаль по интересной технологии с применением простых полиэтиленовых пакетов.

Напомним, Lada 4x4 выпускается с 1977 года. Срок производства модели продлён до 2026 года. В настоящее время трёхдверная Lada 4x4 стоит от 572 900 до 648 900 рублей. По итогам июля текущего года Lada 4x4 заняла шестое место в рейтинге самых продаваемых SUV в России. Внедорожник разошёлся тиражом 2697 единиц.

Фото: скриншот с youtube.com