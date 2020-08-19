Пешеходам нужна безопасная среда обитания

С каждым годом российские дороги становятся все более безопасными для пешеходов. Непрерывно совершенствуется пешеходная инфраструктура, сокращается число наездов на людей, а главное - все меньше погибших в таких ДТП. По данным официальной статистики аварийности, за прошедшие 7 месяцев этого года на российских дорогах было зафиксировано 19 тысяч случаев наезда на пешеходов - на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года. Число погибших снизилось на 8,2% и составило 1,9 тысячи человек. Ранены в этих ДТП 17,8 тысячи человек, что на 18,7% меньше, чем в январе-июле прошлого года. Статистика определенно обнадеживает. Однако для решения глобальной задачи - стремления к нулевой смертности на дорогах - необходимо использовать все возможные меры для обеспечения безопасности пешеходов. Это чрезвычайно сложно. И повсеместным ограничением скорости, и увеличением штрафов эта задача вряд ли решается. Инженерный способ представляется куда более результативным.

Конечно, основное количество наездов происходит по вине водителей. В первом полугодии их зафиксировано немногим более 10 тысяч. Но это на 23,1 процента меньше, чем в прошлом году. По вине водителей погибли 704 человека, что на 18,7 процента меньше, чем годом ранее. Надо заметить, что все-таки большинство наездов происходит вне пешеходных переходов. По оперативным данным, на пешеходных переходах под колеса за семь месяцев этого года попали 7,2 тысячи человек. Это на 16 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло в этих ДТП 336 человек, что на 12 процентов меньше, чем годом ранее. Одна из проблем нынешних нерегулируемых пешеходных переходов в их незаметности на дорогах. Порой на наличие такого перехода указывает лишь соответствующий дорожный знак. Поэтому в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" особое внимание уделяется созданию в стране качественной пешеходной инфраструктуры.

Согласно этому нацпроекту к 2024году, например, почти 51 процент автомобильных дорог регионального значения должны быть приведены в нормативное состояние. В настоящее время этот показатель находится на уровне 44,1 процента, напоминают в Госавтоинспекции. Что касается городских агломераций, то к означенному времени должно быть приведено в порядок 85 процентов дорожной сети. Пока же нормативному состоянию соответствуют только 46 процентов дорог. В результате проведенных работ число мест концентрации ДТП должно снизиться на 50 процентов. Под нормативным состоянием следует понимать не только качественное дорожное покрытие, но и наличие тротуаров, пешеходных переходов, разделителей транспортных потоков, заметной дорожной разметки, освещение. Как отмечают представители Госавтоинспекции и эксперты в области обеспечения безопасности дорожного движения, самыми эффективными мерами являются инженерные. Это обеспечение видимости на пешеходных переходах, исключение преград, переломов в плане и в профилях дороги, ограничивающих эту видимость. В ночное время особую роль играет наличие искусственного освещения. Особо приветствуется оптимизация скорости на подъездах к пешеходным переходам и применение на нерегулируемых пешеходных переходах искусственных неровностей. Самым положительным образом на безопасности сказывается наличие тротуаров и велопешеходных дорожек. Ну, а полностью исключить вероятность наезда на пешеходов позволят разноуровневые пешеходные переходы. Их строительство также осуществляется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Когда на переходе окажется пешеход, включится дополнительная подсветка. Фото: ГУ ОБДД МВД России

По данным официальной статистики аварийности, каждый третий наезд на пешехода происходит в темное время суток. Но в прошлом полугодии расклад изменился. Если в целом число наездов и погибших в них людей значительно снизилось, то количество наездов в темное время суток снизилось незначительно - на 3,4 процента. Всего в темноте попало под колеса 6,7 тысячи человек. А число погибших в этих условиях пешеходов даже увеличилось на 2 процента и составило 1,1 тысячи человек. Все это говорит о том, что необходимо повышать заметность в темноте пешеходных переходов. Один из главных способов стать заметнее на дороге в темное время суток и таким образом повысить свою безопасность прописан в Правилах дорожного движения и доступен каждому пешеходу. Это использование световозвращающих элементов на одежде в темное время суток. А для водителей, остановившихся на трассе - использование жилетов со световозвращающими элементами.

Есть множество иных самых разнообразных способов решить проблему заметности пешеходных переходов, и многие решения активно осуществляются. Так, например, уже давно применяется дополнительная подсветка пешеходных переходов. Лампы устанавливают на верхней консоли над переходом. Таким образом, переход ярко выделяется на темном фоне улиц и становится хорошо различимым как для водителей, так и для пешеходов. Такую же подсветку используют и на регулируемых переходах. Там лампы загораются синхронно с зеленым сигналом. В итоге у автомобилистов появляется возможность своевременно оценить ситуацию. Кроме того, дополнительно подсвечиваются знаки "Пешеходный переход". К такому решению прибегли, в частности, в Зеленограде. В Ялте в Крыму на всей протяженности объездной дороги установили также светофоры с подсветкой. В Свердловской области до конца этого года будут приведены в соответствие с требованиями безопасности 500 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных возле областных школ и детских садов. Там установят дополнительное освещение, искусственные неровности, а также мигающие желтые светофоры и дорожные знаки с подсветкой. Надо сказать, что именно сейчас, когда дети находятся на каникулах, сотрудники Госавтоинспекции занимаются проверкой состояния дорожных знаков, разметки, ограждений вблизи детских образовательных организаций. При выявлении недостатков даются предписания собственникам дорог на их устранение. Так, чтобы с 1 сентября, если ребята все-таки пойдут в школы и детские сады, их дорога была максимально безопасной. Активно делают безопаснее пешеходные переходы в Подмосковье. Дополнительной подсветкой оборудованы более 40 переходов в трех областных городах.

Такое табло известит водителя, что на переходе могут быть люди. Фото: Сергей Куксин/РГ

Напомним, что сейчас активно используются светофоры Т7. Это когда над пешеходным переходом висит светофор, состоящий из единственной секции, которая мигает желтым светом. В темноте это делает переход заметным издалека. При этом такие светофоры являются весьма экономными приборами, ведь работают они от солнечных батарей, расходуя накопленную за день энергию. Гораздо сложнее дело обстоит в местах, где нет электричества, да и с солнечным светом проблемы. Например, если дорога идет через лесной массив. Тут кстати придутся специальные светодиодные маячки. Они монтируются непосредственно в дорожное полотно на тех участках, где по техническим характеристикам невозможно построить линии освещения. Это не светильники. Но они хорошо заметны на дальнем расстоянии в свете фар. Такие точечные световые вспышки прекрасно обозначают переходы в лесах и повышают безопас­ность пешеходов. До конца этого года в Подмосковье на региональных дорогах светодиодными маячками оборудуют более 120 пешеходных переходов.

Любопытный вариант придумали в Ярославле. Была идея на пешеходных переходах дублировать сигналы светофора на светодиодной плитке под ногами. Смысл в том, что даже при условии, что пешеход на переходе уткнулся в смартфон и не смотрит на светофор, он все равно заметит "красный" или "зеленый" световой сигнал. Но вот что интересно: такой же способ начали применять в некоторых европейских городах, но довольно скоро от него отказались. Сочли демотивирующим. В том смысле, что, по сути, такое решение не столько способствует безопасности пешеходов, сколько поощряет их вовсе не обращать внимания на дорожную ситуацию.

Гораздо важнее сконцентрировать внимание пешехода на дороге, заставить его посмотреть по сторонам перед тем, как ступить на проезжую часть. Что, собственно, и сделали в ряде российских регионов. Там в самом начале "зебры" наносят надписи: "Посмотри налево, потом посмотри направо". Тот, кто смотрит под ноги, а не на дорогу, волей-неволей обратит внимание на такую надпись и наверняка последует рекомендации. Решение вроде бы совсем простое, но эффективное. Кстати, точно такие же надписи применяются в Лондоне. Правда, на них написано "посмотри направо". Это сделано и для туристов, которые никак не могут привыкнуть к левостороннему движению. И, представьте, это действительно работает. И вот еще известие: возвращается некогда важный элемент дороги - островок безопасности - по непонятной причине исчезнувший с улиц. Это место посередине дороги, где пешеходы, не успевшие перейти на зеленый, могут в безопасности дождаться разрешающего сигнала. Ключевое слово здесь - в безопасности. К сожалению, далеко не всегда нынешние островки соответствуют этому определяющему условию. Бывает, что от проезжей части их отделяет слишком низкий бордюр, иногда из-за нарушений при производстве работ эти островки могут оказаться полной неожиданностью для водителей. И хорошо, если в это время на них не окажется людей и все обойдется без человеческих жертв - пострадает только автомобиль.

Как отметили в Госавтоинспекции, эксплуатационному состоянию автодорог по условиям обеспечения безопасности движения уделяется особое внимание. За нарушение соответствующих правил должностные и юридические лица, ответственные за состояние дороги, по материалам Госавтоинспекции привлекаются судами к административной ответственности.

Сделаться заметнее на дороге может каждый, использовав световозвращающие элементы на одежде. Фото: Сергей Михеев/РГ

Понятно, что разместить в городских условиях и транспорт, и пешеходов, и велосипедистов, и пользователей средств индивидуальной мобильности вроде гироскутеров, моноколес и пр. так, чтобы всем было удобно, а главное - безопасно, задача непростая. Приходится чем-то жертвовать. В приоритете безопасность наиболее уязвимых участников дорожного движения. Поэтому в российских городах с каждым годом растет число полностью пешеходных улиц и целых зон. Арбат в Москве отдали пешеходам еще в прошлом веке, а уже в наши дни статус пешеходной зоны присвоили Рождественке, Кузнецкому Мосту, Столешникову и Камергерскому переулкам. Делают такие улицы и в области - в Сергиевом Посаде, Балашихе, Наро-Фоминске, Щелкове. В одном только 2016 году такими зонами обзавелись 16 подмосковных городов. Другие регионы также постепенно переходят на этот путь. Недавно пешеходной стала улица профессора Баранова в Калининграде. Даже в небольшом Касимове Рязанской области обзавелись своей пешеходной площадью в центре города. В большинстве городов появились велодорожки.

Что же касается дорог, то организация движения направлена на то, чтобы максимально разделять потоки. Пешеходы не должны пересекать многополосные дороги, находясь на одном уровне с машинами. Все это относится к инженерным решениям. Они нужны и важны. Но вопрос безопасности ими не исчерпывается. Есть еще так называемый человеческий фактор. Сознательное, законопослушное поведение всех участников дорожного движения могло бы сделать дороги и тротуары гораздо безопаснее. В двух третях наездов на пешеходов усматривается вина водителей, напоминают в Госавтоинспекции. Для обеспечения безопасности пешеходов необходимо в первую очередь воздействовать на их поведение. В то же время и сам пешеход не должен выходить на дорогу, не убедившись в безопасности перехода. В Правилах дорожного движения исчерпывающе прописаны обязанности и тех, и других участников движения. Остается только добиться осознанного их выполнения. Это задача не только Госавтоинспекции, но и образовательных организаций, а также СМИ.

Совсем скоро начнется новый учебный год. Пешеходов на улице прибавится. Самых важных и одновременно самых непредсказуемых - детей. И, как обычно, Госавтоинспекция будет уделять особое внимание контролю за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Повсеместно будут проводиться не только информационные и пропагандистские кампании, но и надзорные мероприятия. Будет усилена работа экипажей ДПС в этом направлении, в том числе с использованием автомобилей скрытого патрулирования. Госавтоинспекция сделает все возможное для сохранения человеческих жизней. От самих же участников движения требуется немногое - не отвлекаться от дорожной ситуации будь вы водитель или пешеход и строго соблюдать Правила дорожного движения.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".