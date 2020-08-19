Очнувшаяся в курском морге пенсионерка умерла

Пожилая женщина, живьем помещенная в морг районной больницы в Горшечном, скончалась. Об этом сообщили в администрации Курской области.

Региональный комитет здравоохранения выразил соболезнования родным и близким покойной и добавил, что проверка в Горшеченской ЦРБ по поводу инцидента продолжается.

Напомним, 81-летняя пациентка больницы очнулась в морге - ее нашел сотрудник учреждения. Женщину доставили в областную больницу, а в ЦРБ прислали комиссию. В комитете здравоохранения случай назвали "недопустимым" и пообещали по окончании проверки принять необходимые решения - в том числе административные.

Историей пенсионерки заинтересовался и СКР - ведомство проводит собственную проверку инцидента.