Во Владивостоке проводили в трансарктическую экспедицию барк "Седов"

От 33-его причала Тихоокеанского флота во Владивостоке отшвартовалось учебное парусное судно "Седов": барку предстоит путь в родной Калининград, часть которого он пройдет по Северному морскому пути, совершив таким образом уникальный трансарктический переход.

Первой остановкой станет Петропавловск-Камчатский, далее "Седов" посетит еще несколько портов.

Во время планирования экспедиции была проведена оценка безопасности перехода для судна и экипажа. Согласно выводам, корпусные конструкции судна соответствуют ледовым усилениям согласно требованиям правил Российского морского регистра судоходства.

Принимавший участие в церемонии проводов парусника заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук, отметил, что это историческое событие: впервые за последние 150 лет парусник выходит в арктическое плавание.

"Это знаковое событие, барку в 2021 году исполняется 100 лет. Это наша задача - отдать дань памяти Георгию Яковлевичу Седову, чьим именем назван барк, человеку, который посвятил свою жизнь исследованиям Арктики и отдать дань морякам, которые погибли, исследуя Арктику", - сказал Савчук.

Морскую практику на судне пройдут почти 140 курсантов морских учебных заведений - будущие судоводители, судомеханики, электромеханики, радисты.

"Седов" вместе с двумя другими парусниками Росрыболовства - "Паллада" и "Крузенштерн" участвовал в масштабной экспедиции "Паруса мира". Три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в конце 2019 года в первую в истории совместную экспедицию "Паруса мира", посвященную сразу двум событиям - 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. "Паллада" вышла из Владивостока 1 ноября 2019 года. За эти месяцы, по информации пресс-службы Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета, которому принадлежит фрегат, он прошел больше 26 тысяч морских миль, побывал в десятках иностранных портов. Барки "Крузенштерн" и "Седов" отправились из Калининграда 7 декабря. "Седов" с начала экспедиции преодолел свыше 23 тысяч морских миль и посетил шесть портов.