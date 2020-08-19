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19.08.2020 17:13
Рубрика: Спорт

Главный тренер "Автомобилиста" заболел коронавирусом

Текст: Максим Домчев
В Континентальной хоккейной лиге выявлен еще один случай инфицирования коронавирусом. На этот раз заболел главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил спортивный директор екатеринбургского клуба Олег Гросс.

Фото: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports/REUTERS
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"Диагноз у главного тренера подтвержден, заболевание проходит бессимптомно", - сказал он.

Ранее стало известно об 11 заболевших игроках и сотрудниках "Сибири" и двух хоккеистах "Амура".

Эти два клуба, а также "Автомобилист" совсем недавно выступали на турнире в Магнитогорске, где также принимал участие "Металлург".

Пока магнитогорцы не заявляли о том, что в их клубе есть заболевшие. Более того, уже в среду команда провела первый матч на турнире в Казани против "Салавата Юлаева".

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