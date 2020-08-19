Ученые объяснили происхождение НЛО на видео российского космонавта

Отблески в иллюминаторе МКС, через который проводил видеосъемку космонавт Иван Вагнер, или отблески от запущенных накануне спутников Starlink - две основные версии происхождения необычных объектов, зафиксированных видеокамерой российского космонавта.

"Тот момент, когда мы принимаем что-то технологичное за инопланетные технологии. Действительно, Starlink похож на что-то за гранью", - написал в Twitter инженер, популяризатор астрономии и астронавтики Игорь Тирский.

Starlink - глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным доступом в интернет. Во вторник предприятие Илона Маска вывело на орбиту 58 микроспутников. Это уже 11 по счету группировка. Причем в каждой - от 57 до 60 космических аппаратов.

Напомним: наш космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое. По словам специалистов, чтобы дать 100-процентную гарантию, что это спутники, необходимо посчитать параметры орбиты объектов.

Кстати, ранее некоторые астрономы высказали предположение, что множественные спутники проекта Starlink на низких орбитах будут создавать помехи астрономическим наблюдениями неба и удаленных объектов. Международный астрономический союз высказал озабоченность и заявил о недостаточном понимании влияния столь крупных спутниковых созвездий. Первые наблюдения подтвердили эти опасения, показав, что спутники Starlink стали одними из самых ярких и быстрых объектов на ночном небе.

Очередной запуск Starlink запланирован на сентябрь. И это будут еще 60 микроспутников.